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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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62-летний Брэд Питт появился на публике в джинсовом total look и розовом галстуке

Актер активно принимает участие в промокампании своего нового фильма.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Брэд Питт

Брэд Питт / © Getty Images

62-летний Брэд Питт продемонстрировал очередной стильный образ во время кинофестиваля в Сан-Себастьяне, где представил свой новый фильм «Сердце зверя».

На фотоколле актер появился в синей джинсовой куртке с накладными карманами и светлых прямых джинсах. Под курткой на нем была белая рубашка, а главным акцентом образа стал нежно-розовый галстук. Питт также надел крупные солнцезащитные очки с фиолетовыми линзами, винтажные часы и коричневые замшевые ботинки с несколькими пряжками.

Брэд Питт / © Getty Images

Брэд Питт / © Getty Images

В Сан-Себастьян актер приехал не только ради эффектного выхода. Он представил новый приключенческий триллер «Сердце зверя», режиссером которого выступил Дэвид Эйр. В фильме Питт играет Джеймса Белмонта — бывшего военнослужащего спецназа, который после авиакатастрофы оказывается вместе со своей боевой собакой Одином в дикой местности Аляски.

На пресс-конференции Питт рассказал, что особенно сильным для него стал опыт работы с собакой, сыгравшей Одина. По словам актера, они быстро нашли общий язык, а некоторые реакции животного оказались настолько естественными, что их даже оставили в фильме.

В украинский прокат фильм выйдет 24 сентября.

Ранее, напомним, Брэд Питт в камуфляжном костюме вышел в свет со своей возлюбленной.

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