Украинка назвала страну у моря, где дешево жить: цены удивят

Болгария или Грузия: где дешевле

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Украинская беженка Анна Добровольская, которая четыре года прожила в болгарской Варне, а затем переехала в грузинский Батуми, поделилась собственным опытом адаптации и сравнила условия жизни в обеих странах. Где лучше и дешевле жить: в Болгарии или Грузии?

Об этом женщина рассказала в TikTok.

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Украинка о жизни в Болгарии и Грузии: где лучше

Сейчас Анна живет в Батуми вместе с мужем. По ее словам, жизнь в этих двух городах у моря кардинально отличается по внутренней динамике и атмосфере.

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«Могу сказать, что это два совершенно разных опыта жизни. Варна для меня была о море, покое и более понятном, отлаженном ритме. А Батуми — это энергия города, небоскребы, безумный трафик и совсем другой характер. И еще, честно, Грузия для меня сейчас ощутимо дешевле Болгарии», — рассказала украинка.

Вопрос недвижимости стал одним из самых ощутимых. В Батуми арендовать квартиру с планировкой 1+1 можно начиная от $400. При этом арендаторам не нужно оставлять задаток или возмещать услуги риелторов. В Варне же аналогичное жилье будет стоить уже от €500.

К тому же на болгарском рынке обычно требуют двойной депозит, а комиссия риелтора нередко достигает 100% от месячной платы.

Существенная разница заметна и в платежках за коммунальные услуги: в Грузии за коммуналку придется заплатить около 50–70 долларов, а в Болгарии — 150–200 евро.

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Отличаются и цены на транспорт. Если в Батуми за поездку на такси придется отдать от $2 до $4, то в Варне аналогичная услуга стоит от €4 до €10.

Продукты и рестораны: сравнение Грузии и Болгарии

Женщина отмечает, что в Грузии выгодно покупать овощи, фрукты и мясо, а за свежим отловом рыбы лучше всего ходить на рынок. Кроме того, на полках обычных грузинских магазинов есть немало украинских продуктов.

«В украинском магазине цены такие же, как в Украине. На рынках вообще смешные цены, и здесь лучше покупать свежую рыбу, овощи, фрукты и мясо».

Грузинские рестораны очень привлекают не только размером порций, но и средним чеком, который примерно вдвое меньше болгарского.

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Сравнение быта

Анна признается, что ей нравится жить в Батуми больше из-за гибкого расписания работы торговли и общей динамики.

По ее словам, многие заведения работают каждый день и допоздна, а некоторые круглосуточно, что очень нравится ей после Европы, где все закрывается рано, а на выходных ничего не работает.

По наблюдениям украинки, Грузия оказалась практичнее и выгоднее Болгарии практически по всем основным статьям ежедневных расходов — от аренды и транспорта до питания.

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Напомним, украинец опубликовал в TikTok ролик, в котором показал ужин в лагере для беженцев в немецком Гиссене. На кадрах видна порция салата, два кусочка сыра, два кусочка колбасы и хлеб.

Автор отметил, что понимает возможные сетования на малый размер порции, но подчеркнул, что это не гостиница или ресторан, и Германия принимает очень много людей. Мужчина добавил, что при необходимости может сам докупить продукты в магазине.

Опубликованное видео вызвало противоречивую реакцию среди пользователей Сети. Часть комментаторов считает такой ужин слишком скромным и слишком маленьким для взрослого мужчины. В то же время другие подчеркнули, что любое бесплатное питание в лагере является существенной помощью, а перекус хлебом с маслом или вареньем привычен для многих в Германии.

А украинская беженка Людмила Русина в TikTok поделилась впечатлениями от работы на кухне немецкого ресторана во время рождественских праздников в 2022 году. Женщину ошеломило то, что стаканы в заведении мыли в одной мойке, не меняя воду в течение всего дня. Ее дочь подтвердила, что такая практика абсолютно привычна для Германии, и просьба изменить воду лишь удивила бы местных работников.

Впоследствии женщина обратила внимание и на другие бытовые нюансы в немецких кафе, в частности, на отсутствие туалетов или возможности помыть руки в небольших заведениях, а также на спокойное отношение местных жителей к грязи, когда они спокойно продолжают есть упавшими на пол приборами.

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