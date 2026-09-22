"Страшно заболеть": украинка честно рассказала о суровых реалиях жизни и работы в Америке

Флаг США / © Associated Press

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Попытка начать новую жизнь в Америке оказалась неудачной для семьи из Украины, которая до этого жила в Испании. Столкнувшись со строгими реалиями США, они решили вернуться в Европу.

Девушка опубликовала соответствующее видео в TikTok, подчеркнув, что описывает исключительно собственный опыт и личные впечатления.

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Минусы жизни в США

Качество продуктов

По словам девушки, даже дорогие американские продукты, по ее мнению, уступают европейским по качеству. Она также отметила, что сахар добавляют во многие продукты.

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«Об их хлебе я вообще молчу», — сказала украинка.

Медицина

Девушка заявила, что в США ей было страшно заболеть. Она рассказала о длительном ожидании приема врача и высоких расходах на медицинские услуги, которые не покрывает страховка.

Безопасность

Еще одним минусом украинка назвала чувство опасности. Она обратила внимание на распространенность оружия и страх, который, по его словам, испытывала, в частности, из-за ситуации в школах.

Никогда не знаешь, откуда придет нападение. Это постоянный страх в школах, и не только это», — отметила девушка.

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Необходимость много работать

По словам украинки, особенно для эмигрантов работа может уносить значительную часть жизни.

«В Америке работа — это 99% твоей жизни», — сказала она.

Мало времени на семью

Этот пункт, по словам девушки, напрямую связан с предыдущим. Из-за большого количества работы у людей остается мало времени на семью и отдых.

Даже выходные часто приходится тратить на закупки и другие дела, на которые не хватает времени на рабочую неделю, отметила украинка.

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В конце концов, семья украинки решила вернуться в Европу.

Топ-5 мінусів життя в США від українки Альони / Відео: tiktok.com/@alyonart2

Напомним, украинка после четырех лет в Канаде вернулась в Киев и рассказала, что больше всего ее удивило. По словам девушки, больше всего ее поразил контраст между жизнью за границей и атмосферой в столице.

«Я вернулась в Украину из Канады, и вы готовы к этому разговору. Если бы не взрывы и тревога, я бы в жизни не поверила (я из Киева), что у нас война. После Канады мне все кажется здесь дешевым, потому что я расплачиваюсь по канадской карте. Но на самом деле цены нереальны», — рассказала Женя.

Отдельно девушка обратила внимание на количество элитных автомобилей в городе, заметив, что в Киеве таких дорогих машин больше, чем в Канаде.

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