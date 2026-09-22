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"Страшно заболеть": украинка честно рассказала о суровых реалиях жизни и работы в Америке
Украинка, которая после Испании рискнула переехать с семьей в США, рассказала о разочаровании от американских реалий и главных причинах возвращения в Европу.
Попытка начать новую жизнь в Америке оказалась неудачной для семьи из Украины, которая до этого жила в Испании. Столкнувшись со строгими реалиями США, они решили вернуться в Европу.
Девушка опубликовала соответствующее видео в TikTok, подчеркнув, что описывает исключительно собственный опыт и личные впечатления.
Минусы жизни в США
Качество продуктов
По словам девушки, даже дорогие американские продукты, по ее мнению, уступают европейским по качеству. Она также отметила, что сахар добавляют во многие продукты.
«Об их хлебе я вообще молчу», — сказала украинка.
Медицина
Девушка заявила, что в США ей было страшно заболеть. Она рассказала о длительном ожидании приема врача и высоких расходах на медицинские услуги, которые не покрывает страховка.
Безопасность
Еще одним минусом украинка назвала чувство опасности. Она обратила внимание на распространенность оружия и страх, который, по его словам, испытывала, в частности, из-за ситуации в школах.
Никогда не знаешь, откуда придет нападение. Это постоянный страх в школах, и не только это», — отметила девушка.
Необходимость много работать
По словам украинки, особенно для эмигрантов работа может уносить значительную часть жизни.
«В Америке работа — это 99% твоей жизни», — сказала она.
Мало времени на семью
Этот пункт, по словам девушки, напрямую связан с предыдущим. Из-за большого количества работы у людей остается мало времени на семью и отдых.
Даже выходные часто приходится тратить на закупки и другие дела, на которые не хватает времени на рабочую неделю, отметила украинка.
В конце концов, семья украинки решила вернуться в Европу.
Напомним, украинка после четырех лет в Канаде вернулась в Киев и рассказала, что больше всего ее удивило. По словам девушки, больше всего ее поразил контраст между жизнью за границей и атмосферой в столице.
«Я вернулась в Украину из Канады, и вы готовы к этому разговору. Если бы не взрывы и тревога, я бы в жизни не поверила (я из Киева), что у нас война. После Канады мне все кажется здесь дешевым, потому что я расплачиваюсь по канадской карте. Но на самом деле цены нереальны», — рассказала Женя.
Отдельно девушка обратила внимание на количество элитных автомобилей в городе, заметив, что в Киеве таких дорогих машин больше, чем в Канаде.