Как часто на самом деле нужно стричь волосы: парикмахеры назвали сроки для каждой длины

Как часто нужно стричь волосы / © pexels.com

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Оказывается, оптимальный интервал зависит от длины, текстуры и состояния волос, а также от самой прически.

Короткая стрижка может потребовать коррекции уже через месяц, тогда как обладательницам длинных волос иногда достаточно посещать парикмахера раз в несколько месяцев.

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Как понять, что волосы уже пора стричь

Ориентироваться только на календарь не следует. Волосы именно могут подсказать, что пора записаться к парикмахеру.

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Среди основных признаков — сухие и секущиеся кончики, ломкость, потеря объема и формы прически. Если волосы стали тусклыми, сильнее разрыхляются, а привычная укладка уже не дает желаемого результата, откладывать стрижку также не стоит.

Частота стрижки будет при этом зависеть от длины волос.

Короткие волосы — каждые 4-8 недель

Чем короче стрижка, тем быстрее становится заметным отрастание волос. Именно поэтому пикси, боб и другие короткие прически нуждаются в более регулярной коррекции.

Пикси желательно обновлять каждые 4–6 недель, чтобы сохранить длину и форму слоев. Боб может выдержать немного более длительный перерыв — около 6–8 недель.

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Если же речь идет об очень короткой стрижке, ее форму иногда приходится корректировать примерно раз в месяц.

В то же время все зависит от вашей цели. Если вы решили отращивать короткие волосы, интервалы между полноценными стрижками постепенно можно увеличивать.

Волосы средней длины — примерно раз в 3–4 месяца

Волосы до плеч или чуть ниже обычно не нуждаются в столь частом посещении салона.

Такие стрижки, как удлиненный боб или многослойный wolf cut, могут хорошо держать форму в течение нескольких месяцев. Поэтому ориентировочный интервал между стрижками составляет 3-4 месяца.

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Но ждать так долго не обязательно, если кончики начали сечься или волосы потеряли форму. После частого окрашивания или использования горячих инструментов коррекция может потребоваться раньше.

Длинные волосы — до 5 месяцев

Длинные волосы дают больше свободы. Если оно здорово, а стрижка не требует четкой геометрической формы, между визитами к парикмахеру может пройти 3–5 месяцев.

К примеру, длинные многослойные стрижки можно обновлять примерно раз в три месяца. В некоторых случаях интервал можно увеличить до пяти месяцев.

Однако есть важное условие — правильный домашний уход. Если кончики становятся сухими, начинают ломаться или сильно сечься, ждать запланированной даты не нужно.

Вьющиеся волосы нуждаются в другом подходе

С вьющимися и очень текстурированными волосами ситуация несколько иная. Из-за естественного скручивания прядей отрастание длины может быть менее заметным, поэтому такая прическа иногда дольше сохраняет приемлемую форму.

Однако кудри также могут страдать от сухости, ломкости, узелков и секущихся кончиков. Поэтому примерно через 6-8 недель после стрижки следует внимательно оценить состояние волос.

Если кончики остаются здоровыми, а форма прически вас устраивает, следующий визит к мастеру можно отложить.

Тонкие и поврежденные волосы — примерно каждые 8 недель

Тонкие волосы и пряди, поврежденные регулярными горячими укладками, требуют особого внимания.

Посеченные кончики и ломкость на таких волосах могут становиться заметными быстрее. Поэтому парикмахеры советуют ориентироваться примерно на 8 недель между подстриганиями.

Особенно это актуально для тех, кто регулярно пользуется выпрямителем, плойкой или другими горячими инструментами.

При этом стрижка не заставляет волосы расти быстрее корней. Ее задача — убрать поврежденные кончики и уменьшить дальнейшую обламку длины.

Как дольше сохранить волосы ухоженными после стрижки

Правильный домашний уход может помочь дольше поддерживать красивый вид прически. Шампунь и кондиционер следует подбирать в соответствии с типом и состоянием волос. Сухим прядям требуется достаточное увлажнение, а тонким волосам — средства, которые не отягощают его.

Важно и состояние кожи головы. Ее нужно регулярно очищать и обращать внимание на необычные изменения.

Еще одно правило — защита волос от высоких температур. Перед сушкой феном, выпрямлением или завивкой желательно использовать термозащитное средство.

Следовательно, универсального графика стрижек не существует. Короткие волосы обычно приходится обновлять чаще всего, длинные могут обходиться без стрижки несколько месяцев, а тонкие и поврежденные нуждаются в более регулярной подстригании. Лучший ориентир — не только количество недель после последнего похода к парикмахеру, но реальное состояние кончиков и форма прически.

FAQ

Как часто нужно подстригать кончики волос?

Частота зависит от длины и состояния волос. Для здоровых средних и длинных волос интервал может составлять примерно 3–4 месяца, а в отдельных случаях — до пяти. Если волосы тонкие, поврежденные горячими укладками или кончики быстро иссекаются, подстригать их может понадобиться примерно раз в 8 недель.

Нужно ли стричь волосы, чтобы они быстрее росли?

Стрижка сама по себе не ускоряет рост волос от корней. Однако регулярное удаление поврежденных и секущихся кончиков помогает снизить ломкость. Благодаря этому волосы могут лучше сохранять длину и выглядеть более густыми и здоровыми.

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