Как помыть окна без разводов: эксперты назвали простой секрет

Как помыть окна без разводов / © pexels.com

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Эксперт по уборке назвала простой прием, который помогает получить чистые и блестящие окна без разводов.

Мытье окон часто откладывают до последнего, ведь это одно из тех домашних дел, результат которого не всегда оправдывает затраченное время. Пыль, отпечатки пальцев и пятна исчезают, но вместо них на стекле могут остаться полосы.

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Как объясняет исполнительный директор лаборатории Home Care & Cleaning Lab Института Good Housekeeping Кэролин Форте, получить чистое стекло гораздо проще, если придерживаться правильной последовательности действий.

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Как помыть окна без разводов

Одна из самых распространенных ошибок — сразу наносить средство на грязное окно. Перед влажной уборкой эксперт советует сначала удалить пыль и сухую грязь из рамы, направляющих и подоконников. Для этого можно использовать пылесос, щетку или сухую салфетку.

Это важный этап: если сразу смочить накопившуюся пыль, она превратится в грязную массу, которую придется размазывать по поверхности.

После этого можно переходить непосредственно к стеклу. Нанесите очищающее средство и протирайте поверхность сверху вниз, используя чистую безворсовую салфетку или микрофибру.

Именно микрофибру эксперт считает одним из лучших вариантов. Она хорошо впитывает влагу, ее можно использовать многократно, а после протирания на стекле не остается ворсинок.

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Простой трюк поможет найти причину разводов

Есть еще один полезный прием, значительно облегчающий мойку окон.

Стекла с одной стороны нужно протирать горизонтальными движениями, а с другой — вертикальными. Например, внутри дома — горизонтально, а снаружи — вертикально.

Тогда, если после высыхания вы заметите полосу, сразу поймете, с какой стороны она осталась. Не придется повторно мыть все окно.

Почему не стоит мыть окна в солнечный день

Яркое солнце кажется идеальным для мытья окон: хорошо видно каждое пятно. На самом деле, результат может быть противоположным.

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На нагретом солнцем стекле средство высыхает слишком быстро — еще до того, как вы успеете его вытереть. В результате могут оставаться заметные следы.

Поэтому для мытья окон лучше выбрать пасмурный день или, по крайней мере, время, когда прямые солнечные лучи не попадают на стекло.

Не забывайте о рамах и москитных сетках

Даже идеально вымытое стекло быстро снова станет грязным, если оставить пыль на раме или сетке.

Москитную сетку следует снять и сначала очистить от сухой пыли. Если этого недостаточно, можно вымыть теплой водой с небольшим количеством моющего средства, сполоснуть и дать полностью высохнуть.

Наружную часть рамы также лучше очистить от пыли до того, как наносить воду либо средство для мытья стекла.

Чем лучше вытирать окна

Старая хлопчатобумажная тряпка — не самый лучший выбор, если вы хотите получить прозрачное стекло без следов.

Более практичным вариантом будет чистая салфетка из микрофибры. Она хорошо впитывает влагу и не оставляет ворса.

Если вы используете бумажные полотенца, они должны быть достаточно прочными: тонкая бумага после намокания может разрываться и оставлять мелкие частицы на стекле.

Для больших панорамных окон удобен скребок для стекла, однако пользоваться им нужно правильно, чтобы вода не стекала на пол и подоконник.

Еще одна ошибка — пытаться вымыть все окна сразу

Генеральная мойка всех окон в доме за один день может превратиться в изнурительный марафон.

Кэролин Форте советует разделить работу и очищать окна за комнатой. Грунтовную мойку, по ее словам, обычно достаточно проводить один-два раза в год.

Главное правило для стекла без разводов достаточно простое: сначала удалите сухую пыль, не мойте горячее стекло под прямыми солнечными лучами и используйте чистую микрофибру. А разные направления протирания снаружи и внутри помогут мгновенно определить, где остался след.

FAQ

Чем мыть окна, чтобы не было разводов?

Для мытья можно использовать специальное средство для стекла и чистую салфетку из микрофибры. Главное — сначала убрать пыль из рамы и подоконника, а потом переходить к влажной очистке. Также не следует мыть нагретое солнцем стекло, поскольку средство может высохнуть слишком быстро и оставить следы.

Как правильно мыть окна без разводов?

Сначала очистите раму, подоконник и стекло от пыли. Затем нанесите моющее средство и протирайте окно чистой микрофиброй сверху вниз. Полезный трюк: внутреннюю сторону стекла протирайте горизонтально, а наружную вертикально. Так вы просто определите, с какой стороны остались разводы.

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