Какой церковный праздник в Украине 21 сентября

Церковный праздник 21 сентября / © pexels.com

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21 сентября (4 октября), в православном календаре день памяти святого апостола Кодрата в Магнисии. Святой Кодрат принадлежал к числу семидесяти апостолов — учеников Христовых, призванных проповедовать Евангелие среди народов. Он жил в I-II веках и был одним из первых христианских проповедников и защитников веры.

Апостол Кодрат проповедовал Слово Божие в Афинах и Магниссии. Среди языческого мира, погруженного в идолопоклонство, его проповедь была подобна свету, разгоняющему тьму. Своим словом, примером жизни и непоколебимой верой он обратил ко Христу многих людей.

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После мученической смерти афинского епископа Публия христианская община Афин переживала трудные времена. Верующие были напуганы преследованиями, а некоторые отошли от Церкви. По церковному преданию, Кодрат стал епископом Афин и своим усердным трудом укрепил общину, вернув христианам мужество и надежду. Его также называют епископом Магнезийским.

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Особое место в жизни святого Кодрата занимает его апология — письменная защита христианской веры, обращенная к римскому императору Адриану примерно 124–126 года. В то время христиан преследовали, обвиняя в преступлениях, которых они не совершали. Кодрат стремился показать императору, что последователи Христа не представляют угрозы государству, а их вера основывается на истине.

Полный текст апологии не сохранился. До наших дней дошел лишь небольшой отрывок, приведенный церковным историком Евсевием Кесарийским. В нем Кодрат свидетельствовал, что дела Спасителя были подлинными, а некоторые люди, исцеленные или воскресшие Христом, жили еще долгое время после Его земного служения. Это свидетельство сделало святого Кодрата одним из самых древних известных христианских апологетов. Евсевий Кесарийский, «Церковная история», книга IV

Проповедь апостола вызвала ненависть ярых язычников. Они видели, как люди отказывались от поклонения идолам и принимали веру в Иисуса Христа. Однажды разъяренная толпа напала на Кодрата и стала забрасывать его камнями. Святой остался жив, но после этого был заключен в тюрьму.

В темнице апостола морили голодом. Обессиленный телом, но несокрушимый духом, он до конца остался верен Христу и принял мученическую смерть. По церковному преданию, его тело было похоронено в Магнисии, где оно стало источником исцелений для верующих к Господу.

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Церковный праздник в Украине 21 сентября по старому календарю

По старому календарю 21 сентября в Украине праздновали Рождество Пресвятой Богородицы. Один из двенадцати величайших христианских праздников. В этот день Церковь вспоминает рождение Девы Марии у праведных Иоакима и Анны. Они долго не имели детей, но искренне молились Богу и получили известие о рождении дочери, которой суждено было стать Матерью Спасителя. Праздник символизирует начало осуществления Божьего замысла о спасении человечества, дарит надежду и напоминает силу веры и молитвы.

Приметы 21 сентября

Народные приметы 21 сентября / © pexels.com

Ясный и теплый день — осень будет долгой и погожий.

Утренний туман — дождливая или переменная погода.

Многие росы — к потеплению.

Что нельзя делать 21 сентября

По давним поверьям, лень этого дня могла лишить хозяйство достатка. В то же время следовало контролировать эмоции, не спорить с коллегами и близкими, избегать оскорблений и резких слов. Верили, что трудолюбие, спокойствие и воздержание в общении принесут семье удачу, мир и благосостояние в финансах.

Что можно делать 21 сентября

В народном календаре эту дату называют днем Кондрата и Ипата — народные названия произошли от имен святых, которых сегодня чествует Церковь. Наши предки связывали этот день с переходом от завершенных сельскохозяйственных работ к подготовке нового урожайного сезона.

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