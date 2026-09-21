Встреча Зеленского с Трампом: санкции против России не отменят, но и рычагов давления на Путина у США не так много

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В понедельник, 21 сентября, в Нью-Йорке стартует сессия высокой недели дебатов Генассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств. Дональд Трамп выступит во вторник, 22 сентября. Владимир Зеленский — на следующий день. Тогда же состоится и отдельное заседание по поддержке мира и безопасности Украины. Вместо Путина на Генассамблее ООН в субботу, 26 сентября, выступит глава российского МИДа Сергей Лавров.

Вряд ли президент США будет долго находиться в Нью-Йорке. Уже в четверг, 24 сентября, в Вашингтон с визитом должен прибыть лидер Китая Си Цзиньпин. Анонсированная встреча Зеленского с Трампом, хотя ее еще нет в графике американского лидера, может состояться 21-22 сентября. По словам постоянного представителя США при ООН Майка Уолтса, Трамп прибудет в Нью-Йорк в понедельник днем и примет участие в политических мероприятиях в Trump Tower. В Вашингтон он вернется во вторник вечером.

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По словам украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги, встреча Зеленского с Трампом может завершиться договоренностью сразу о двух видах перемирия — энергетическом и морском. Киев, как известно, уже давно готов к такому шагу. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также в очередной раз подчеркнул, что Анкара направила Киеву и Москве предложения по деэскалации в Черном море и ждет ответа. Но Путин выбрал путь дальнейшей эскалации.

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Чего ждать от очередной встречи Зеленского с Трампом? Действительно ли возможно установление энергетического и морского перемирия? Читайте в материале ТСН.ua.

Факторы влияния на переговоры: Трамп в слабой позиции

Несмотря на то, что в графике Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке еще нет встречи с Зеленским, стоит вспомнить, как они проводили переговоры на стульях в Ватикане на похоронах Папы Франциска в апреле 2025 года. Тогда в графиках обоих президентов этой встречи тоже не было. Да и произошла она через два месяца после огромного скандала в Белом доме во время визита Зеленского, когда команда Трампа обвинила украинского президента в неблагодарности, еще и упрекнула отсутствие костюма.

По сообщениям СМИ, именно президент Франции Эммануэль Макрон и тогдашний премьер Британии Кир Стармер сыграли решающую роль, чтобы Трамп и Зеленский сели на двух стульях посреди базилики Святого Петра и побеседовали примерно 15 минут перед церемонией прощания с Папой Франциском. Наверняка и в этот раз следует ожидать незапланированной скорой встречи американского и украинского президентов на Генассамблее ООН.

Правда, контекст переговоров в Нью-Йорке будет кардинально отличаться от встречи в Ватикане.

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Во-первых, после двух неудачных военных кампаний против Ирана администрация Трампа в слабой позиции.

Во-вторых, война против Ирана, которую США не могут ни выиграть, ни завершить, привела к мировому энергетическому кризису. Только в Америке в сентябре цены на бензин и дизель повысились на 6% и 12% соответственно.

В-третьих, чуть больше месяца спустя на промежуточных выборах в Конгресс республиканцы почти наверняка потеряют большинство в Палате представителей. Также неизвестно, сохранят ли они контроль над Сенатом.

Все это влияет и на восприятие Трампа Украины. Еще год назад он считал, что Украина обязательно проигрывает войну. По состоянию на апрель 2025 Белый дом уже проводил активные переговоры с Кремлем: Трамп говорил с Путиным телефоном, помощник Путина Кирилл Дмитриев побывал в Вашингтоне, а посланец Трампа Стив Виткофф провел несколько раундов личных встреч с Путиным в России.

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Тогда же администрация Трампа отвергла предложение Киева о прекращении огня хотя бы на 30 дней до начала серьезных переговоров. Этой позиции, как видим, в Вашингтоне придерживаются до сих пор. Правда, украинские удары по целям внутри РФ несколько изменили убеждение Трампа о неизбежности поражения Украины лишь потому, что у России большая территория и численность населения. Однако и США после фактического проигрыша в Иране уже не обладают большим количеством средств влияния на Москву.

Возможно ли перемирие: санкции против России не отменят

Очередная встреча Зеленского и Трампа состоится сразу после визита его зятя Джареда Кушнера и Стива Виткоффа в Москву и Киев в начале сентября, а также в преддверии возможного возобновления трехсторонних переговоров США-Украина-Россия в Абу-Даби. ТСН.ua уже писал, что в ОАЭ стороны планируют обсудить постепенное уменьшение воздушных ударов и черноморское судоходство. На прошлой неделе Трамп даже анонсировал энергетическое перемирие между Украиной и Россией. Киев, как известно, сам это предлагал множество раз. Однако Москва никогда не соглашалась.

Президент Зеленский заявлял, что Украина предложила партнерам договоренность с Россией, которая остановит уничтожение украинской критической инфраструктуры — продовольствия, энергетики и других элементов базового обеспечения жизни. В обмен на это Украина готова не наносить удары по российской энергетике. Однако Путин снова это отверг. Хотя российская экономика далеко не в самом лучшем положении. К примеру, морской экспорт российской сырой нефти из портов Черного моря снизился более чем на 60%. Экспорт российской пшеницы упал на 50%. Уничтожение же логистических центров российских маркетплейсов привело к убыткам на $20 млрд.

Поэтому, когда из Кремля раздаются заявления, что России не выгодно прекращение огня или возвращение к «зерновому соглашению» — это блеф и повышение ставок. Однако пойдет ли Путин на такую договоренность накануне промежуточных выборов в Конгресс? Трамп ведь непременно захочет приписать это себе, чтобы получить несколько электоральных баллов. В частности, на этих неделях мы уже видели, как администрация Трампа пыталась оправдать свои провалы в Иране, которые привели к повышению цен на горючее по всему миру, обвиняя Украину.

«Рост мировых цен на дизельное топливо обусловлен преимущественно войной между Россией и Украиной (ударами Украины по российским НПЗ — Ред.), а не ситуацией вокруг Ирана», — заявлял на прошлой неделе Трамп.

Это может быть потенциальной точкой напряжения между Зеленским и Трампом во время их встречи в Нью-Йорке. С другой стороны, Трамп таки подписал так называемый «закон Грэма» — закон покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма об адских санкциях против России и друзей Путина. Немедленной опасности для Кремля он не несет, ведь есть пункт, что введение новых санкций — это исключительное решение президента США. Тем более, в свете проигранной Трампом мировой торговой войны, особенно против Китая, вряд ли американская администрация будет вводить пошлины на экспорт в США из КНР, Индии, Турции — стран, наиболее покупающих российских энергоносителей.

В то же время, «закон Грэма» запрещает президенту без согласия Конгресса прекратить или ослабить санкции против России, а американским субъектам запрещаются новые инвестиции в Россию и приобретение российского государственного долга.

После подписания Трампом этого закона дальнейшие заигрывания Кремля с Белым домом, обещания триллионных экономических соглашений между Россией и США, а также урегулирование войны путем уступок только со стороны Украины и отмены антироссийских санкций просто нивелируются. К тому же на прошлой неделе США также ввели санкции против российского банка ВТБ за сотрудничество с Ираном.

Еще большее положение как Вашингтона, так и Киева на переговорах с Москвой могло бы подкрепить возобновление военной помощи Украине со стороны США. Однако до того, как обновленный состав Конгресса заработает, а в Палате представителей большинство будет уже у демократов, это вряд ли возможно. Ибо единолично администрация Трампа на это не пойдет.

Дата публикации 21:25, 18.09.26 Количество просмотров 23 Адские санкции США: Трамп нанесет удар до 100% тарифов или это блеф?!

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