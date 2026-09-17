Зеленский и Трамп во время встречи могут договориться о двух видах перемирия с РФ: Сибига раскрыл детали

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Владимир Зеленский

Реклама

Украина ожидает, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке может завершиться договоренностью об сразу двух видах перемирия — энергетическом и морском.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибиги на совместной с главой МИД Словении Тоне Кайзером пресс-конференции в Киеве в четверг, 17 сентября.

Реклама

По словам Сибиги, Киев готов согласиться на энергетическое перемирие, однако пока не видит аналогичной готовности со стороны России.

Реклама

США могут помочь договориться

Глава украинского МИД отметил, что Украина рассчитывает на активное участие Соединенных Штатов в достижении договоренностей.

«Мы приветствуем усилия наших партнеров, усилия США, чтобы это произошло, и считаем, что при активном участии именно США этого реально достичь», — сказал Сибига.

Он добавил, что вопрос перемирия может стать одним из ключевых итогов переговоров Зеленского и Трампа на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, речь идет сразу о двух направлениях — энергетике и Черном море.

Россию нужно заставить к миру

Министр подчеркнул, что Украина заинтересована в прекращении войны и имеет свои предложения относительно того, как этого достичь.

Реклама

«У нас есть предложения, у нас есть видение, как к этому идти. Нам нужна поддержка мира и забвение любых иллюзий по поводу благих намерений России. Россия понимает только давление», — заявил Сибига.

Энергетическое перемирие между РФ и Украиной — последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский поддержал идею американского президента Трампа об энергетическом перемирии с РФ, но при условии, что Москва перестанет атаковать энергетику, критическую инфраструктуру и склады с продовольствиями.

В Кремле назвали «хорошей инициативой» предложение Трампа по энергетическому перемирию между Россией и Украиной, но намекнули, что не согласятся на нее, обвиняя Киев в якобы неготовности выполнять условия договора.

Новости партнеров