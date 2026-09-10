Какой церковный праздник в Украине 17 сентября

Церковный праздник 17 сентября / © pexels.com

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17 сентября (30 сентября), в православном календаре день памяти святой мученицы Софии и трех ее дочерей: Веры, Надежды и Любви. София была не только матерью, но и духовной учительницей для своих детей. Она рассказывала им о христианском учении и готовила к возможным преследованиям, ведь в те времена сторонники христианства могли подвергаться жестоким преследованиям.

Ее дочери были еще совсем юными: Вере было около 12 лет, Надежды — 10, а Любви — 9 лет . Несмотря на свой юный возраст, они, по преданию, обладали необычайной силой духа.

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По церковному преданию, о христианской семье узнал император Адриан. Софию вместе с дочерями привели к нему и потребовали отречься от христианской веры.

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Император пытался убедить девушек поклониться языческим богам. Однако сестры остались непоколебимыми. Каждая из них мужественно исповедовала свою веру, несмотря на угрозы и жестокие наказания.

Сначала испытание выпало на долю старшей дочери Веры. После нее пострадала Надежда, а затем самая молодая Любовь. Все три сестры, согласно преданию, погибли мученической смертью, не отказавшись от своей веры.

Для Софии это явилось страшным материнским испытанием. Она была вынуждена видеть страдания своих детей, но поддерживала их и призывала оставаться мужественными.

После казни своих детей Софья похоронила их и осталась у могилы. По преданию, через три дня она тоже умерла.

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Церковный праздник в Украине 17 сентября по старому календарю

По старому календарю 17 сентября в Украине чтили память пророка Моисея. Моисей жил примерно в XIII веке до нашей эры и, согласно библейской традиции, был призван Богом вывести евреев из египетского рабства. Именно он возглавил народ во время выхода из Египта и привел его к Земле обетованной. Особое место в истории Моисея занимает Синайская гора, где, по Священному Писанию, Бог передал ему Десять заповедей. Они стали основой нравственных и духовных правил для израильского народа.

Приметы 17 сентября

Народные приметы 17 сентября / © pexels.com

Если 17 сентября солнечно и тепло, осень будет долгой и погожий.

Пошел дождь — осень, по поверьям, будет сухой, а зима — снежной.

Если дождь начался на рассвете, он должен был быстро закончиться, примерно до полудня.

Что нельзя делать 17 сентября

По поверьям, 17 сентября женщинам советовали отложить какую-либо тяжелую работу — не убирать в доме, не работать на огороде и не браться за изнурительные дела. Отдельно упоминали о рукоделии. Наши предки считали, что шитье, вышивание или другая работа с иглой и нитями в этот день может повлечь за собой неприятности или даже привести к травмам. Поэтому день пытались провести спокойно, посвятив его семье, молитве и отдыху.

Что можно делать 17 сентября

Одним из главных атрибутов праздничного дня считался домашний каравай. Его обычно выпекали накануне, а в день праздника украшали свечой, которую приносили из церкви после утренней молитвы. Готовую выпечку собирались есть всей семьей, обязательно делясь ею друг с другом. Верили, что общий каравай способен принести дому благосостояние, взаимопонимание и семейное согласие.

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