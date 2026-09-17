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- Украина
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Россия с утра ударила по одному из областных центров: "прилетело" в важный объект - первые детали от власти
Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Кировоградской области.
Враг совершил очередную атаку на Кропивницкий Кировоградской области. Цель — объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщил руководитель Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram.
Ситуация наблюдается.
Еще раз призываю не пренебрегать сигналами воздушной тревоги!
Ранее мы писали о том, как Россия ударила авиабомбами по Сумам. 16 сентября. Один человек погиб, еще девять ранены, в том числе двое детей.
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