Россия с утра ударила по одному из областных центров: "прилетело" в важный объект - первые детали от власти

Взрыв / © скриншот с видео

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Враг совершил очередную атаку на Кропивницкий Кировоградской области. Цель — объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram.

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Ситуация наблюдается.

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Еще раз призываю не пренебрегать сигналами воздушной тревоги!

Ранее мы писали о том, как Россия ударила авиабомбами по Сумам. 16 сентября. Один человек погиб, еще девять ранены, в том числе двое детей.

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