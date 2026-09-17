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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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749
Время на прочтение
1 мин

Россия с утра ударила по одному из областных центров: "прилетело" в важный объект - первые детали от власти

Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Кировоградской области.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Взрыв

Взрыв / © скриншот с видео

Враг совершил очередную атаку на Кропивницкий Кировоградской области. Цель — объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram.

Ситуация наблюдается.

Еще раз призываю не пренебрегать сигналами воздушной тревоги!

Ранее мы писали о том, как Россия ударила авиабомбами по Сумам. 16 сентября. Один человек погиб, еще девять ранены, в том числе двое детей.

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