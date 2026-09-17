Сестра принцессы Кейт выиграла ожесточенный спор с местными жителями по поводу тротуара возле своего дома

Пиппа и Джеймс Мэттьюз / © Associated Press

Реклама

Сестра принцессы Уэльской Кейт – Пиппа Миддлтон-Мэттьюз и ее муж Джеймс выиграли судебную тяжбу по вопросу о планировке, добившись отмены решения о передаче части их подъездной дорожки в качестве общественной пешеходной дорожки после того, как выразили обеспокоенность по поводу безопасности.

Пиппа Миддлтон вышла замуж за Джеймса Мэттьюза, главу хедж-фонда, в мае 2017 года, после чего семья переехала в Бартон-Корт в западном Беркшире осенью 2022 года. Когда они приобрели этот дом за 15,5 миллионов фунтов стерлингов в 2022 году, пара перекрыла пешеходную дорожку из соображений безопасности.

Реклама

Пиппа и Джеймс Мэттьюз / © Associated Press

В сентябре 2022 Джеймс установил на подъездной дороге электрические ворота с системой безопасности, что побудило пешеходную группу West Berkshire Ramblers в январе 2023 года подать заявку на «окончательное изменение карты» для признания общественной пешеходной тропы на этой территории, пишет mirror. То есть люди хотели продолжать пользоваться тропой, в то время, как Пиппа и Джеймс были против.

Реклама

В начале этого года на слушаниях по вопросам планирования в Коронационной ратуше Кинтбери недалеко от Хангерфорда господин Мэттьюз заявил о необходимости повышения уровня безопасности в его собственности в связи с высокой известностью его семьи в обществе.

Теперь же инспектор по планированию Кеннет Тейлор решил не подтверждать постановление, а это значит, что маршрут не будет зарегистрирован как общественная пешеходная тропа и останется частной землей, принадлежащей Пиппе и Джеймсу.

Пиппа и Джеймс Мэттьюз / © Associated Press

В своем заявлении в ходе расследования окружной совет Западного Беркшира сообщил, что заявка основана на «юридическом принципе, согласно которому общественная пешеходная тропа может считаться существующей, если ею пользовались в течение непрерывного периода в 20 лет без принуждения, секретности или разрешения, или если доказательства указывают на то, что общественная пешеходная тропа была передана землевладельцем в дар в какой-то момент в прошлом, и это передача была затем принята общественностью.

Выступая на слушаниях в мае, Джеймс Мэттьюз заявил, что в процессе оформления сделки купли-продажи недвижимости не было ничего, что указывало бы на какое-либо использование подъездной дороги в общественных целях, когда он приобрел этот участок в августе 2022 года.

Реклама

«Это имеет последствия для моей семьи, учитывая их высокий общественный статус, а значит, необходима более высокая степень безопасности, чем та, которая потребовалась бы в других обстоятельствах. Поэтому, чтобы повысить безопасность моей семьи, еще до нашего переезда я распорядился установить на подъездной дорожке электрические защитные ворота. Это ворота в точке X. Они были установлены в сентябре 2022 года. Они остаются закрытыми, за исключением редких случаев, например, когда ожидается визит родственников или друзей», - заявил муж Пиппы Миддлтон.

Новости партнеров