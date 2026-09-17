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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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237
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2 хв

Сестра принцеси Кейт виграла запеклу суперечку з місцевими жителями з приводу тротуару біля свого будинку

Піппа Міддлтон та її чоловік Джеймс Меттьюз були втягнутими у суперечку через свій будинок у Беркширі, але вийшли переможцями у боротьбі за недоторканність приватного життя та безпеку своєї родини.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Піппа і Джеймс Меттьюзи

Піппа і Джеймс Меттьюзи / © Associated Press

Сестра принцеси Уельської Кейт – Піппа Міддлтон-Меттьюз та її чоловік Джеймс виграли судовий позов щодо планування, добившись скасування рішення про передачу частини їхньої під'їзної доріжки як громадську пішохідну доріжку після того, як висловили стурбованість з приводу безпеки.

Піппа Міддлтон вийшла заміж за Джеймса Меттьюза, голову гедж-фонду, у травні 2017 року, після чого сім'я переїхала до Бартона-Корта в західному Беркширі восени 2022 року. Коли вони придбали цей будинок за 15,5 мільйона фунтів стерлінгів 2022 року, пара перекрила пішохідну доріжку з міркувань безпеки.

Піппа і Джеймс Меттьюзи / © Associated Press

Піппа і Джеймс Меттьюзи / © Associated Press

У вересні 2022 року Джеймс встановив на під'їзній дорозі електричні ворота з системою безпеки, що спонукало пішохідну групу West Berkshire Ramblers у січні 2023 року подати заявку на «остаточну зміну карти» для визнання громадської пішохідної стежки на цій території, пише mirror. Тобто люди хотіли продовжувати користуватися стежкою, тоді як Піппа і Джеймс були проти.

На початку цього року на слуханнях з питань планування в Коронаційній ратуші Кінтбері неподалік Гангерфорда пан Меттьюз заявив про необхідність підвищення рівня безпеки у його власності у зв'язку з високою популярністю його сім'ї у суспільстві.

Тепер інспектор із планування Кеннет Тейлор вирішив не підтверджувати постанову, а це означає, що маршрут не буде зареєстрований як громадська пішохідна стежка і залишиться приватною землею, що належить Піппі та Джеймсу.

Піппа і Джеймс Меттьюзи / © Associated Press

Піппа і Джеймс Меттьюзи / © Associated Press

У своїй заяві під час розслідування окружна рада Західного Беркшира повідомила, що заявка заснована на «юридичному принципі, згідно з яким громадська пішохідна стежка може вважатися існуючою, якщо нею користувалися протягом безперервного періоду в 20 років без примусу, секретності чи дозволу, або якщо докази вказували на те, що пішохідна стежка була передана землевласником в дар у якийсь момент у минулому, і ця передача була потім прийнята громадськістю.

Виступаючи на слуханнях у травні, Джеймс Меттьюз заявив, що в процесі оформлення угоди купівлі-продажу нерухомості не було нічого, що вказувало б на використання під'їзної дороги в громадських цілях, коли він придбав цю ділянку в серпні 2022 року.

«Це має наслідки для моєї сім'ї, враховуючи їхній високий суспільний статус, а отже, необхідний вищий ступінь безпеки, ніж той, який був би потрібний в інших обставинах. Тому, щоб підвищити безпеку моєї родини, ще до нашого переїзду я наказав встановити на під'їзній доріжці електричну захисну браму. Це ворота у точці X. Вони були встановлені у вересні 2022 року. Вони залишаються закритими, за винятком поодиноких випадків, наприклад, коли очікується візит родичів чи друзів», - заявив чоловік Піппи Міддлтон.

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