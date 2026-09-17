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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала жінок-знаків зодіаку, які заходять до магазину "просто подивитися" і скуповують усе, що бачать

Під час шопінгу ми всі поводимося по-різному — залежно від своїх звичок та уподобань.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Хтось заходить до магазину, наче на виставку, а хтось — цілеспрямовано купує лише найнеобхідніше й іде, не озирнувшись.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок-знаків зодіаку, які заходять до магазину «просто подивитися», а потім — скуповують усе, що там бачать.

Близнята

Близнята обожнюють ходити магазинами, і найчастіше вони вирушають туди без очевидної мети: а раптом трапиться щось цікаве. Але, переступивши поріг, вони розуміють: їм потрібно абсолютно все, що потрапляє на очі, і зупинити їх може лише залишок на картці — вичерпавши її «можливості», вони вирушають додому.

Стрілець

Стрільці вирушають магазинами у пошуках чогось конкретного, але дуже швидко забувають про мету свого візиту. Представників цього знака підводить їхня імпульсивність, під впливом якої вони купують усе, що бачать, і лише прийшовши додому, розуміють: справді потрібних речей у купі закупів — одна-дві, без решти можна було обійтися.

Водолій

Водолії ніколи не знають, на що в магазині впаде їхній погляд, тому вони поступово розглядають товари, виставлені на вітринах, обираючи те, що їх «зачепить». Ну, а далі представники цього знака починають нагадувати ураган, оскільки перший закуп вимагає безлічі супутніх товарів, і так — до нескінченності.

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