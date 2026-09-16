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- Шоу-бізнес
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Вона в елегантній сукні, він — у смокінгу: красива Ешлі Грем з чоловіком потрапила під приціл папараці
38-річна модель plus-size і її чоловік продемонстрували елегантні вечірні образи під час спільного виходу в Нью-Йорку.
Ешлі Грем разом із чоловіком — кінорежисером Джастіном Ервіном — зазнімкували ввечері у Нью-Йорку. Подружжя трималося за руки та усміхалося фотографам.
Модель мала чудовий вигляд в елегантній чорно-білій сукні максі, яка підкреслила її помітно стрункішу фігуру. Вбрання мало чорну приталену основу без рукавів, контрастний білий комір, який переходив у накидку майже до підлоги.
Образ Ешлі доповнили чорні босоніжки на високих підборах, лаконічний атласний клатч, діамантові сережки і каблучка. Укладання з локонами і вечірній макіяж завершили лук Грем.
Джастін був одягнений у класичний чорний смокінг з атласними лацканами, білу сорочку і краватку-метелик. Ошатності його аутфіту додала декоративна брошка з камінням на лацкані. Взутий він був у чорні лаковані туфлі.
Нагадаємо, Ешлі Грем у червоному кардигані Polo Ralph Lauren відвдіала відкритий чемпіонат США з тенісу.