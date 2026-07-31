У червоному кроптопі і спідниці: схудлу Ешлі Грем папараці заскочили у Нью-Йорку

Ешлі Грем / © Getty Images

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Ешлі Грем зазнімкували під час прогулянки Мідтауном у Нью-Йорку. Для виходу модель обрала червоний костюм у білизняному стилі, який підкреслив її жіночну схудлу фігуру.

На зірці був короткий топ на широких бретельках із квадратним декольте та маленьким декоративним бантиком, а також спідниця до колін з таким самим бантиком.

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Ешлі Грем / © Getty Images

До вбрання Грем підібрала бежеві в’єтнамки. Образ вона доповнила годинником, тонким браслетом і лаконічними сережками.

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Темне волосся модель уклала легкими хвилями з проділом посередині. Вона зробила макіяж з акцентом на очах, нюдовий манікюр і червоний педикюр.

Нагадаємо, Ешлі Грем на весняний галаконцерт Нью-Йоркського міського балету одягла червону сукню максі з декольте.

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