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- Шоу-бізнес
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У червоному кроптопі і спідниці: схудлу Ешлі Грем папараці заскочили у Нью-Йорку
38-річна американська модель plus-size у яскравому літньому луку вийшла на прогулянку.
Ешлі Грем зазнімкували під час прогулянки Мідтауном у Нью-Йорку. Для виходу модель обрала червоний костюм у білизняному стилі, який підкреслив її жіночну схудлу фігуру.
На зірці був короткий топ на широких бретельках із квадратним декольте та маленьким декоративним бантиком, а також спідниця до колін з таким самим бантиком.
До вбрання Грем підібрала бежеві в’єтнамки. Образ вона доповнила годинником, тонким браслетом і лаконічними сережками.
Темне волосся модель уклала легкими хвилями з проділом посередині. Вона зробила макіяж з акцентом на очах, нюдовий манікюр і червоний педикюр.
Нагадаємо, Ешлі Грем на весняний галаконцерт Нью-Йоркського міського балету одягла червону сукню максі з декольте.