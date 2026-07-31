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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

У червоному кроптопі і спідниці: схудлу Ешлі Грем папараці заскочили у Нью-Йорку

38-річна американська модель plus-size у яскравому літньому луку вийшла на прогулянку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Ешлі Грем

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем зазнімкували під час прогулянки Мідтауном у Нью-Йорку. Для виходу модель обрала червоний костюм у білизняному стилі, який підкреслив її жіночну схудлу фігуру.

На зірці був короткий топ на широких бретельках із квадратним декольте та маленьким декоративним бантиком, а також спідниця до колін з таким самим бантиком.

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

До вбрання Грем підібрала бежеві в’єтнамки. Образ вона доповнила годинником, тонким браслетом і лаконічними сережками.

Темне волосся модель уклала легкими хвилями з проділом посередині. Вона зробила макіяж з акцентом на очах, нюдовий манікюр і червоний педикюр.

Нагадаємо, Ешлі Грем на весняний галаконцерт Нью-Йоркського міського балету одягла червону сукню максі з декольте.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
144
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