ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
378
Час на прочитання
4 хв

Обстріли "за розкладом" та десятки загиблих: Росія посилила атаки на обласний центр України

Прифронтове Запоріжжя під ударами КАБів та FPV-дронів. У регіоні перевіряють 1300 укриттів через скарги містян.

Коментарі
У Запоріжжі перевірили укриття

У Запоріжжі перевірили укриття / © Getty Images

Удари з авіації, а в невеликих перервах між ними — масовані атаки FPV-дронів. У такому режимі нині живе прифронтове Запоріжжя. Окупанти суттєво посилили терор проти обласного центру.

Водночас задля підвищення безпеки у місті запровадили окремий спеціальний сигнал повітряної тривоги на загрозу застосування КАБів та почали встановлювати додаткові бетонні модульні укриття.

Через численні скарги містян на зачинені під час тривог бомбосховища у Запоріжжі та області ініціювали масштабну перевірку абсолютно всіх підземних прихистків.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

Росіяни щодня атакують Запоріжжя

Сотні пошкоджених та розтрощених будинків, десятки загиблих і поранених містян. Останні кілька тижнів Запоріжжя живе наче в суцільному пеклі. Щоденні обстріли остаточно занурили людей у нову сувору реальність. Містяни дедалі частіше змушені користуватися укриттями.

Дар’я Назарова, кореспондентка ТСН: «Коли над Запоріжжям лунає сигнал повітряної тривоги, люди спускаються сюди, в укриття. Тут перечікують небезпеку, а інколи навіть ночують. Такі нові реалії життя в прифронтовому Запоріжжі. Та одразу безперешкодно потрапити до бомбосховища вдається не завжди, особливо коли йдеться про житлові багатоповерхівки».

Перевірка 1 300 укриттів та проблема із кодовими замками

Через непоодинокі скарги на зачинені під час тривог бомбосховища очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров ініціював масштабну перевірку всіх 1 300 укриттів у регіоні. Протягом 20 днів спеціальні комісії мають ретельно інспектувати стан та доступність підземних прихистків.

Анна Попсуй, інспекторка ДСНС: «Були випадки, коли укриття виявлялося зачиненим. У таких ситуаціях ми стукали до мешканців, знаходили голів ОСББ, проводили з ними роз’яснювальну роботу. На деяких укриттях після наших розмов уже з’явилися відповідні вказівні написи та контакти».

Самі мешканці багатоповерхівок зачинені укриття пояснюють побоюваннями через непроханих гостей — безхатченків чи людей із залежностями.

Олексій Кішко, мешканець багатоповерхівки: «Проблем багато — безхатченки, наркомани… Кодовий замок встановили для того, щоб їм важко було його підібрати, бо вони можуть жити у передпокої, прямо на тих сходах. Раніше людей більше приходило, з маленькими дітьми, а зараз багато хто виїхав, але все одно ховаються. Тут треба жити цілодобово з нашими тривогами, які дуже-дуже довгі, скажімо так».

Жителі цієї багатоповерхівки знайшли компроміс: на дверях встановили замок і залишили номер телефону відповідального за укриття.

Олексій Кішко, мешканець багатоповерхівки: «Приміщення відкрите цілодобово. У передпокої там є двері, які відчинені постійно, а другі двері — теж на кодовому замочку. Код висить на табличці при вході. Якщо прийдуть інші люди, не з нашого будинку, закриють на замок — там є номер телефону. Хтось зателефонує, ми вийдемо й за потреби відкриємо, немає проблем».

Надійні сховища у школах та дитсадках

Значно простіша та впорядкованіша ситуація з укриттями у закладах освіти. Вони відчинені цілодобово, а чергові працівники завжди перебувають на місці.

Світлана Коляда, заступниця директора гімназії: «Намагаємося створити максимально комфортні умови, щоб люди у складній ситуації почувалися у безпеці та комфорті. Я живу ближче до 55-ї школи. От ми взимку з онуком туди ходили, гуляли поруч, якраз летів „Шахед“, було дуже гучно — ми туди забігли, і нас пустили без жодних проблем».

Останніми тижнями, кажуть освітяни, відвідувачів у шкільних бомбосховищах суттєво побільшало — усе через постійну загрозу з боку ворожої авіації.

Одна з постійних відвідувачок шкільного сховища — пані Тетяна. Жінка розповідає, що обстріли у Запоріжжі часто відбуваються майже за розкладом, приблизно в один і той самий час, тому зранку вона одразу прямує до укриття.

Тетяна Павлівна, запоріжанка: «Уже за часом орієнтуєшся: починаючи з 10-ї до 11-ї години вони починають оце все… Тож щоб не боятися, як тільки тривога — я приходжу сюди. Тут такі ввічливі чергові, завжди чистенько, дуже приємно — приходиш, як додому. Я одна мешкаю на 9 поверсі, тож дуже боюся».

Цілодобово працюють укриття і в дитячих садках. Приміщення хоч і невеликі за площею, проте в окремих кімнатах розміщується малеча, а в сусідніх — освітяни дають прихисток жителям навколишніх будинків.

Анна Пантюхова, директорка дитсадка: «У нас укриття відкрите цілодобово, організовано чергування. Зустрічають мешканців наші чергові, проводять їм інструктаж. Наше укриття дійсно функціонує і для організації освітнього процесу дошкільнят до 16:30, і для прийому місцевих жителів під час загрози».

Аби захистити містян, у трьох районах Запоріжжя почали встановлювати модульні бетонні укриття. Облаштовують їх у місцях з найбільшою потребою та поруч із містечками для переселенців.

«За рахунок донорів вже приїхали перша партія бетонних укриттів, які ми почали розставляти в Космічному та Південому районах та Шевченківському. В цілому ми провели перемовини з міжнародними партнерами про сто таких укриттів, які мають бути встановлені до кінця вересня», — каже голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Щодня на обласний центр росіяни посилають десятки ударних дронів. Мета ворога — тероризувати цивільних та бити по місцях скупчення. Тому підземні та модульні укриття — вже життєва необхідність.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ОСЬ ЧОМУ УКРИТТЯ ЗАЧИНЕНІ! Що спливло після ПЕРЕВІРКИ В ЗАПОРІЖЖІ?!

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
378
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie