Обстріли "за розкладом" та десятки загиблих: Росія посилила атаки на обласний центр України

У Запоріжжі перевірили укриття / © Getty Images

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Удари з авіації, а в невеликих перервах між ними — масовані атаки FPV-дронів. У такому режимі нині живе прифронтове Запоріжжя. Окупанти суттєво посилили терор проти обласного центру.

Водночас задля підвищення безпеки у місті запровадили окремий спеціальний сигнал повітряної тривоги на загрозу застосування КАБів та почали встановлювати додаткові бетонні модульні укриття.

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Через численні скарги містян на зачинені під час тривог бомбосховища у Запоріжжі та області ініціювали масштабну перевірку абсолютно всіх підземних прихистків.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

Росіяни щодня атакують Запоріжжя

Сотні пошкоджених та розтрощених будинків, десятки загиблих і поранених містян. Останні кілька тижнів Запоріжжя живе наче в суцільному пеклі. Щоденні обстріли остаточно занурили людей у нову сувору реальність. Містяни дедалі частіше змушені користуватися укриттями.

Дар’я Назарова, кореспондентка ТСН: «Коли над Запоріжжям лунає сигнал повітряної тривоги, люди спускаються сюди, в укриття. Тут перечікують небезпеку, а інколи навіть ночують. Такі нові реалії життя в прифронтовому Запоріжжі. Та одразу безперешкодно потрапити до бомбосховища вдається не завжди, особливо коли йдеться про житлові багатоповерхівки».

Перевірка 1 300 укриттів та проблема із кодовими замками

Через непоодинокі скарги на зачинені під час тривог бомбосховища очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров ініціював масштабну перевірку всіх 1 300 укриттів у регіоні. Протягом 20 днів спеціальні комісії мають ретельно інспектувати стан та доступність підземних прихистків.

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Анна Попсуй, інспекторка ДСНС: «Були випадки, коли укриття виявлялося зачиненим. У таких ситуаціях ми стукали до мешканців, знаходили голів ОСББ, проводили з ними роз’яснювальну роботу. На деяких укриттях після наших розмов уже з’явилися відповідні вказівні написи та контакти».

Самі мешканці багатоповерхівок зачинені укриття пояснюють побоюваннями через непроханих гостей — безхатченків чи людей із залежностями.

Олексій Кішко, мешканець багатоповерхівки: «Проблем багато — безхатченки, наркомани… Кодовий замок встановили для того, щоб їм важко було його підібрати, бо вони можуть жити у передпокої, прямо на тих сходах. Раніше людей більше приходило, з маленькими дітьми, а зараз багато хто виїхав, але все одно ховаються. Тут треба жити цілодобово з нашими тривогами, які дуже-дуже довгі, скажімо так».

Жителі цієї багатоповерхівки знайшли компроміс: на дверях встановили замок і залишили номер телефону відповідального за укриття.

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Олексій Кішко, мешканець багатоповерхівки: «Приміщення відкрите цілодобово. У передпокої там є двері, які відчинені постійно, а другі двері — теж на кодовому замочку. Код висить на табличці при вході. Якщо прийдуть інші люди, не з нашого будинку, закриють на замок — там є номер телефону. Хтось зателефонує, ми вийдемо й за потреби відкриємо, немає проблем».

Надійні сховища у школах та дитсадках

Значно простіша та впорядкованіша ситуація з укриттями у закладах освіти. Вони відчинені цілодобово, а чергові працівники завжди перебувають на місці.

Світлана Коляда, заступниця директора гімназії: «Намагаємося створити максимально комфортні умови, щоб люди у складній ситуації почувалися у безпеці та комфорті. Я живу ближче до 55-ї школи. От ми взимку з онуком туди ходили, гуляли поруч, якраз летів „Шахед“, було дуже гучно — ми туди забігли, і нас пустили без жодних проблем».

Останніми тижнями, кажуть освітяни, відвідувачів у шкільних бомбосховищах суттєво побільшало — усе через постійну загрозу з боку ворожої авіації.

Одна з постійних відвідувачок шкільного сховища — пані Тетяна. Жінка розповідає, що обстріли у Запоріжжі часто відбуваються майже за розкладом, приблизно в один і той самий час, тому зранку вона одразу прямує до укриття.

Тетяна Павлівна, запоріжанка: «Уже за часом орієнтуєшся: починаючи з 10-ї до 11-ї години вони починають оце все… Тож щоб не боятися, як тільки тривога — я приходжу сюди. Тут такі ввічливі чергові, завжди чистенько, дуже приємно — приходиш, як додому. Я одна мешкаю на 9 поверсі, тож дуже боюся».

Цілодобово працюють укриття і в дитячих садках. Приміщення хоч і невеликі за площею, проте в окремих кімнатах розміщується малеча, а в сусідніх — освітяни дають прихисток жителям навколишніх будинків.

Анна Пантюхова, директорка дитсадка: «У нас укриття відкрите цілодобово, організовано чергування. Зустрічають мешканців наші чергові, проводять їм інструктаж. Наше укриття дійсно функціонує і для організації освітнього процесу дошкільнят до 16:30, і для прийому місцевих жителів під час загрози».

Аби захистити містян, у трьох районах Запоріжжя почали встановлювати модульні бетонні укриття. Облаштовують їх у місцях з найбільшою потребою та поруч із містечками для переселенців.

«За рахунок донорів вже приїхали перша партія бетонних укриттів, які ми почали розставляти в Космічному та Південому районах та Шевченківському. В цілому ми провели перемовини з міжнародними партнерами про сто таких укриттів, які мають бути встановлені до кінця вересня», — каже голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Щодня на обласний центр росіяни посилають десятки ударних дронів. Мета ворога — тероризувати цивільних та бити по місцях скупчення. Тому підземні та модульні укриття — вже життєва необхідність.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ОСЬ ЧОМУ УКРИТТЯ ЗАЧИНЕНІ! Що спливло після ПЕРЕВІРКИ В ЗАПОРІЖЖІ?!

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