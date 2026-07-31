Таємні файли США: пілоти помітили "трикутний НЛО" над Середземномор’ям

НЛО / Ілюстративне фото / © UFO Sightings Daily

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Офіційні військові звіти проливають світло на химерну зустріч із таємничим об’єктом у повітрі, яка сталася між Грецією та Туреччиною під час повернення американського літака на базу. Цей моторошний випадок став відомим широкому загалу завдяки масштабному розсекреченню урядових архівів, пов’язаних з НЛО, яке було ініційоване президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише The Daily Star.

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Загадкові характеристики об’єкта

Згідно з оприлюдненими даними, невідомий літальний апарат мав чітку трикутну форму та складався з металу.

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Військові спостерігачі зафіксували, що це дивне судно рухалося на висоті близько 7600 метрів.

При цьому швидкість загадкового об’єкта становила близько 310 км на годину, що викликало неабияке занепокоєння та спровокувало розслідування на найвищому військовому рівні.

Прихована інформація та цензура

Попри публікацію звіту, американські спецслужби досі тримають у таємниці низку ключових деталей цього інциденту. Точна дата спостереження залишається сильно відредагованою, а значні частини тексту позначені спеціальним урядовим кодом «1.4(a)», який використовується для приховування особистостей пілотів та інших конфіденційних даних.

Раніше цей документ мав суворий гриф «secret/NOFORN», що категорично забороняло передавати його іноземним спецслужбам або країнам-союзникам.

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Процес розсекречення архівів

Оприлюднення цього інциденту — лише невелика частина масштабної урядової програми з розсекречення десятків мільйонів записів, які накопичувалися з часів Другої світової війни. Нові партії військових документів, необроблені відеозаписи та свідчення пілотів публікуються на спеціальному офіційному порталі кожні кілька тижнів.

Міністр армії Піт Гегсет раніше коментував цей безпрецедентний крок, наголошуючи на важливості чесного діалогу із суспільством щодо непізнаних аномальних явищ.

«Міністерство армії рухається в тому ж темпі, що й президент Трамп, щоб забезпечити безпрецедентну прозорість щодо розуміння нашим урядом непізнаних аномальних явищ», — заявив Піт Гегсет.

«Ці файли, приховані за грифами таємності, давно підживлювали виправдані спекуляції, і настав час американському народу побачити їх на власні очі», — додав урядовець.

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Нагадаємо, американський режисер Стівен Спілберг заявив, що вірить у відвідування Землі прибульцями. Частина науковців припускає, що такий сценарій теоретично можливий, однак наголошує: переконливих доказів цього досі немає.

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