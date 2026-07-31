Чому не можна тримати кришку унітазу відкритою / © pexels.com

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Для когось це лише питання естетики, а хтось вважає, що відкрита кришка не створює жодної проблеми. Однак така звичка може впливати не лише на чистоту у ванній кімнаті, а й на загальний рівень гігієни у вашому домі.

Експерти з гігієни радять не залишати унітаз відкритим, особливо під час змиву води. Причина полягає у тому, що разом із потоком води в повітря можуть потрапляти дрібні краплі, які містять мікроорганізми.

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Що відбувається, коли ви змиваєте воду з відкритою кришкою унітазу

Під час зливу вода рухається з великою швидкістю, створюючи невидиму хмару з найдрібніших крапель. Цей процес називають аерозольним розпиленням.

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Частинки вологи можуть поширюватися навколо унітазу та осідати на різних поверхнях:

рушниках;

зубних щітках;

косметичних засобах;

ручках шаф;

поверхні раковини.

Навіть якщо ви регулярно прибираєте ванну кімнату, постійно відкрита кришка унітазу може сприяти швидшому поширенню забруднень.

Чому закрита кришка унітазу важлива для гігієни

Закривати кришку перед змивом — це проста звичка, яка допомагає підтримувати чистоту у ванній кімнаті.

Основні причини:

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Менше бактерій на поверхнях — у туалеті природним чином накопичуються різні мікроорганізми. Якщо кришка залишається відкритою, частинки можуть потрапляти на предмети, які знаходяться поруч. Чистіша зубна щітка — одна з найбільш обговорюваних проблем — розташування зубних щіток біля унітазу. Якщо вони зберігаються відкритими, варто подбати про додатковий захист і завжди закривати кришку перед змивом. Приємніший вигляд ванної кімнати — закритий унітаз виглядає акуратніше та створює відчуття чистоти й порядку. Для багатьох людей це також важлива частина організації домашнього простору.

Чи достатньо просто закрити кришку унітазу

Закрита кришка — це лише один із елементів гігієни. Важливо також регулярно:

мити та дезінфікувати поверхні у ванній;

очищати сам унітаз спеціальними засобами;

прати рушники;

не залишати особисті речі біля унітазу;

провітрювати приміщення.

Комплексний підхід допомагає підтримувати здорове та чисте середовище.

Найпоширеніші помилки під час користування туалетом

Окрім відкритої кришки, існують інші звички, які можуть погіршувати гігієну:

змивати воду із піднятою кришкою;

зберігати зубні щітки поруч з унітазом без захисту;

рідко очищати кнопку зливу;

використовувати один рушник для різних потреб;

нехтувати регулярним прибиранням.

Невеликі зміни у щоденних звичках допомагають зробити оселю чистішою.

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Чому багато людей досі залишають кришку відкритою

Причини можуть бути різними:

так зручніше;

про це просто не замислювалися;

у сім’ї не було такої звички;

люди не знали про можливі наслідки.

Однак сформувати нове правило дуже легко: перед змивом води закрити кришку — після використання залишити унітаз охайним.

FAQ

Чому не можна тримати кришку унітазу відкритою?

Відкрита кришка унітазу під час змиву може сприяти поширенню дрібних крапель води з мікроорганізмами на навколишні поверхні. Саме тому рекомендують закривати кришку перед зливом води.

Чи потрібно закривати кришку унітазу після кожного використання?

Так, це проста гігієнічна звичка, яка допомагає підтримувати чистоту у ванній кімнаті. Особливо важливо опускати кришку перед змивом, щоб зменшити поширення частинок у повітрі.

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