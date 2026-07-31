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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
270
Час на прочитання
3 хв

Ви робите це щодня: чому кришку унітазу не можна залишати відкритою — причина вас здивує

Багато людей навіть не замислюються над тим, чи потрібно закривати кришку унітазу після використання.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Чому не можна тримати кришку унітазу відкритою

Чому не можна тримати кришку унітазу відкритою / © pexels.com

Для когось це лише питання естетики, а хтось вважає, що відкрита кришка не створює жодної проблеми. Однак така звичка може впливати не лише на чистоту у ванній кімнаті, а й на загальний рівень гігієни у вашому домі.

Експерти з гігієни радять не залишати унітаз відкритим, особливо під час змиву води. Причина полягає у тому, що разом із потоком води в повітря можуть потрапляти дрібні краплі, які містять мікроорганізми.

Що відбувається, коли ви змиваєте воду з відкритою кришкою унітазу

Під час зливу вода рухається з великою швидкістю, створюючи невидиму хмару з найдрібніших крапель. Цей процес називають аерозольним розпиленням.

Частинки вологи можуть поширюватися навколо унітазу та осідати на різних поверхнях:

  • рушниках;

  • зубних щітках;

  • косметичних засобах;

  • ручках шаф;

  • поверхні раковини.

Навіть якщо ви регулярно прибираєте ванну кімнату, постійно відкрита кришка унітазу може сприяти швидшому поширенню забруднень.

Чому закрита кришка унітазу важлива для гігієни

Закривати кришку перед змивом — це проста звичка, яка допомагає підтримувати чистоту у ванній кімнаті.

Основні причини:

  1. Менше бактерій на поверхнях — у туалеті природним чином накопичуються різні мікроорганізми. Якщо кришка залишається відкритою, частинки можуть потрапляти на предмети, які знаходяться поруч.

  2. Чистіша зубна щітка — одна з найбільш обговорюваних проблем — розташування зубних щіток біля унітазу. Якщо вони зберігаються відкритими, варто подбати про додатковий захист і завжди закривати кришку перед змивом.

  3. Приємніший вигляд ванної кімнати — закритий унітаз виглядає акуратніше та створює відчуття чистоти й порядку. Для багатьох людей це також важлива частина організації домашнього простору.

Чи достатньо просто закрити кришку унітазу

Закрита кришка — це лише один із елементів гігієни. Важливо також регулярно:

  • мити та дезінфікувати поверхні у ванній;

  • очищати сам унітаз спеціальними засобами;

  • прати рушники;

  • не залишати особисті речі біля унітазу;

  • провітрювати приміщення.

Комплексний підхід допомагає підтримувати здорове та чисте середовище.

Найпоширеніші помилки під час користування туалетом

Окрім відкритої кришки, існують інші звички, які можуть погіршувати гігієну:

  • змивати воду із піднятою кришкою;

  • зберігати зубні щітки поруч з унітазом без захисту;

  • рідко очищати кнопку зливу;

  • використовувати один рушник для різних потреб;

  • нехтувати регулярним прибиранням.

Невеликі зміни у щоденних звичках допомагають зробити оселю чистішою.

Чому багато людей досі залишають кришку відкритою

Причини можуть бути різними:

  • так зручніше;

  • про це просто не замислювалися;

  • у сім’ї не було такої звички;

  • люди не знали про можливі наслідки.

Однак сформувати нове правило дуже легко: перед змивом води закрити кришку — після використання залишити унітаз охайним.

FAQ

Чому не можна тримати кришку унітазу відкритою?

Відкрита кришка унітазу під час змиву може сприяти поширенню дрібних крапель води з мікроорганізмами на навколишні поверхні. Саме тому рекомендують закривати кришку перед зливом води.

Чи потрібно закривати кришку унітазу після кожного використання?

Так, це проста гігієнічна звичка, яка допомагає підтримувати чистоту у ванній кімнаті. Особливо важливо опускати кришку перед змивом, щоб зменшити поширення частинок у повітрі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
270
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