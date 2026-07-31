Почему нельзя держать крышку унитаза открытой / © pexels.com

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Для кого это только вопрос эстетики, а кто считает, что открытая крышка не создает никакой проблемы. Однако такая привычка может повлиять не только на чистоту в ванной комнате, но и на общий уровень гигиены в вашем доме.

Эксперты по гигиене советуют не оставлять унитаз открытым, особенно во время смыва воды. Причина в том, что вместе с потоком воды в воздух могут попадать мелкие капли, содержащие микроорганизмы.

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Что происходит, когда вы смываете воду с открытой крышкой унитаза

Во время слива вода движется с большой скоростью, создавая невидимое облако из мельчайших капель. Этот процесс называют аэрозольным распылением.

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Частицы влаги могут распространяться вокруг унитаза и оседать на разных поверхностях:

полотенцах;

зубные щетки;

косметических средствах;

ручках шкафов;

поверхности раковины.

Даже если вы регулярно убираете ванную комнату, постоянно открытая крышка унитаза может способствовать более быстрому распространению загрязнений.

Почему закрытая крышка унитаза важна для гигиены

Закрывать крышку перед смывом — это простая привычка, помогающая поддерживать чистоту в ванной комнате.

Основные причины:

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Меньше бактерий на поверхностях — в туалете естественным образом накапливаются разные микроорганизмы. Если крышка остается открытой, частицы могут попадать на находящиеся рядом предметы. Более чистая зубная щетка — одна из наиболее обсуждаемых проблем — расположение зубных щеток возле унитаза. Если они хранятся открытыми, следует позаботиться о дополнительной защите и всегда закрывать крышку перед смывом. Более приятный вид ванной комнаты — закрытый унитаз выглядит аккуратнее и создает ощущение чистоты и порядка. Для многих людей это также немаловажная часть организации домашнего пространства.

Достаточно ли просто закрыть крышку унитаза

Закрытая крышка — это только один из элементов гигиены. Важно также регулярно:

мыть и дезинфицировать поверхности в ванной;

очищать сам унитаз специальными средствами;

стирать полотенца;

не оставлять личные вещи у унитаза;

проветривать помещение.

Комплексный подход помогает поддерживать здоровую и чистую среду.

Самые распространенные ошибки при пользовании туалетом

Кроме открытой крышки существуют другие привычки, которые могут ухудшать гигиену:

смывать воду с приподнятой крышкой;

хранить зубные щетки рядом с унитазом без защиты;

редко очищать кнопку слива;

использовать одно полотенце для разных нужд;

пренебрегать регулярной уборкой.

Небольшие изменения в ежедневных привычках помогают сделать дом чище.

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Почему многие люди до сих пор оставляют крышку открытой

Причины могут быть разными:

так удобнее;

об этом просто не задумывались;

у семьи не было такой привычки;

люди не знали о возможных последствиях.

Однако сформировать новое правило очень легко: перед смывом воды закрыть крышку после использования оставить унитаз опрятным.

FAQ

Почему нельзя держать крышку унитаза открытой?

Открытая крышка унитаза при смывах может способствовать распространению мелких капель воды с микроорганизмами на окружающие поверхности. Поэтому рекомендуют закрывать крышку перед сливом воды.

Нужно ли закрывать крышку унитаза после каждого использования?

Да, это простая гигиеническая привычка, помогающая поддерживать чистоту в ванной комнате. Особенно важно опускать крышку перед смывом, чтобы уменьшить распространение частиц в воздухе.

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