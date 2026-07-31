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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
104
Время на прочтение
3 мин

Вы делаете это каждый день: почему крышку унитаза нельзя оставлять открытой — причина вас удивит

Многие даже не задумываются над тем, нужно ли закрывать крышку унитаза после использования.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Почему нельзя держать крышку унитаза открытой

Почему нельзя держать крышку унитаза открытой / © pexels.com

Для кого это только вопрос эстетики, а кто считает, что открытая крышка не создает никакой проблемы. Однако такая привычка может повлиять не только на чистоту в ванной комнате, но и на общий уровень гигиены в вашем доме.

Эксперты по гигиене советуют не оставлять унитаз открытым, особенно во время смыва воды. Причина в том, что вместе с потоком воды в воздух могут попадать мелкие капли, содержащие микроорганизмы.

Что происходит, когда вы смываете воду с открытой крышкой унитаза

Во время слива вода движется с большой скоростью, создавая невидимое облако из мельчайших капель. Этот процесс называют аэрозольным распылением.

Частицы влаги могут распространяться вокруг унитаза и оседать на разных поверхностях:

  • полотенцах;

  • зубные щетки;

  • косметических средствах;

  • ручках шкафов;

  • поверхности раковины.

Даже если вы регулярно убираете ванную комнату, постоянно открытая крышка унитаза может способствовать более быстрому распространению загрязнений.

Почему закрытая крышка унитаза важна для гигиены

Закрывать крышку перед смывом — это простая привычка, помогающая поддерживать чистоту в ванной комнате.

Основные причины:

  1. Меньше бактерий на поверхностях — в туалете естественным образом накапливаются разные микроорганизмы. Если крышка остается открытой, частицы могут попадать на находящиеся рядом предметы.

  2. Более чистая зубная щетка — одна из наиболее обсуждаемых проблем — расположение зубных щеток возле унитаза. Если они хранятся открытыми, следует позаботиться о дополнительной защите и всегда закрывать крышку перед смывом.

  3. Более приятный вид ванной комнаты — закрытый унитаз выглядит аккуратнее и создает ощущение чистоты и порядка. Для многих людей это также немаловажная часть организации домашнего пространства.

Достаточно ли просто закрыть крышку унитаза

Закрытая крышка — это только один из элементов гигиены. Важно также регулярно:

  • мыть и дезинфицировать поверхности в ванной;

  • очищать сам унитаз специальными средствами;

  • стирать полотенца;

  • не оставлять личные вещи у унитаза;

  • проветривать помещение.

Комплексный подход помогает поддерживать здоровую и чистую среду.

Самые распространенные ошибки при пользовании туалетом

Кроме открытой крышки существуют другие привычки, которые могут ухудшать гигиену:

  • смывать воду с приподнятой крышкой;

  • хранить зубные щетки рядом с унитазом без защиты;

  • редко очищать кнопку слива;

  • использовать одно полотенце для разных нужд;

  • пренебрегать регулярной уборкой.

Небольшие изменения в ежедневных привычках помогают сделать дом чище.

Почему многие люди до сих пор оставляют крышку открытой

Причины могут быть разными:

  • так удобнее;

  • об этом просто не задумывались;

  • у семьи не было такой привычки;

  • люди не знали о возможных последствиях.

Однако сформировать новое правило очень легко: перед смывом воды закрыть крышку после использования оставить унитаз опрятным.

FAQ

Почему нельзя держать крышку унитаза открытой?

Открытая крышка унитаза при смывах может способствовать распространению мелких капель воды с микроорганизмами на окружающие поверхности. Поэтому рекомендуют закрывать крышку перед сливом воды.

Нужно ли закрывать крышку унитаза после каждого использования?

Да, это простая гигиеническая привычка, помогающая поддерживать чистоту в ванной комнате. Особенно важно опускать крышку перед смывом, чтобы уменьшить распространение частиц в воздухе.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
104
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