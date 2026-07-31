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- Шоу-бизнес
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В кружевных туфлях и белом платье с декольте: Зои Салдана сходила на вечернее шоу
Актриса выбрала для своего выхода наряд от польского бренда.
Зои Салдана попала под прицел фотографов в Нью-Йорке после появления в вечернем развлекательном шоу Джимми Фэллона, где она представила третий сезон сериала «Lioness». В шпионском триллере актриса играет офицера ЦРУ Джо Макнамару.
Зои продемонстрировала красивый образ в белом платье длины миди от польского бренда Magda Butrym, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел открытые плечи, V-образное декольте и драпировку по всей длине. Черная деталь у декольте создала контрастный акцент.
Актриса дополнила платье черными полупрозрачными туфлями-лодочками на шпильках от Aquazzura, украшенными кружевным узором и стразами.
Из украшений на Салдане были серьги с камнями от Cartier и несколько колец. Волосы она аккуратно собрала в низкий пучок, а в макияже сделала акцент на глазах.
Напомним, Зои Салдана в маленьком черном платье с глубоким декольте от Balmain пришла на премьеру сериала.