В кружевных туфлях и белом платье с декольте: Зои Салдана сходила на вечернее шоу

Зои Салдана / © Getty Images

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Зои Салдана попала под прицел фотографов в Нью-Йорке после появления в вечернем развлекательном шоу Джимми Фэллона, где она представила третий сезон сериала «Lioness». В шпионском триллере актриса играет офицера ЦРУ Джо Макнамару.

Зои продемонстрировала красивый образ в белом платье длины миди от польского бренда Magda Butrym, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел открытые плечи, V-образное декольте и драпировку по всей длине. Черная деталь у декольте создала контрастный акцент.

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Зои Салдана / © Getty Images

Актриса дополнила платье черными полупрозрачными туфлями-лодочками на шпильках от Aquazzura, украшенными кружевным узором и стразами.

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Из украшений на Салдане были серьги с камнями от Cartier и несколько колец. Волосы она аккуратно собрала в низкий пучок, а в макияже сделала акцент на глазах.

Напомним, Зои Салдана в маленьком черном платье с глубоким декольте от Balmain пришла на премьеру сериала.

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