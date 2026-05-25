С цветами, глубоким декольте и бантами: Зои Салдана в платье Chanel прошлась по красной дорожке
Оскароносная актриса отлично выглядела на мероприятии.
Зои Салдана появилась на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля на Лазурном побережье.
Актриса вышла на красную дорожку в черном платье с ярким цветочным принтом от Chanel из коллекции Resort 2027. Наряд имел глубокий V-образный вырез и был украшен эффектным скульптурным черным бантом спереди на талии и белым бантом сзади.
Аутфит Зои дополнила черными босоножками на шпильках и украшениями от Cartier. Волосы она собрала в гладкий пучок и сделала макияж с черными стрелками.
Сопровождал Салдану на церемонии ее муж Марко Перего, который был одет в черный смокинг, черный жилет, белую манушку и черную бабочку. На лице у него были очки в золотой оправе, а в ухе — золотые и желтая серьги.
