С цветами, глубоким декольте и бантами: Зои Салдана в платье Chanel прошлась по красной дорожке

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана появилась на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля на Лазурном побережье.

Актриса вышла на красную дорожку в черном платье с ярким цветочным принтом от Chanel из коллекции Resort 2027. Наряд имел глубокий V-образный вырез и был украшен эффектным скульптурным черным бантом спереди на талии и белым бантом сзади.

Аутфит Зои дополнила черными босоножками на шпильках и украшениями от Cartier. Волосы она собрала в гладкий пучок и сделала макияж с черными стрелками.

Сопровождал Салдану на церемонии ее муж Марко Перего, который был одет в черный смокинг, черный жилет, белую манушку и черную бабочку. На лице у него были очки в золотой оправе, а в ухе — золотые и желтая серьги.

