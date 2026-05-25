Звезды на премьере фильма "Хрещатик 48/2": Ольга Сумская в платье-вышиванке, Lida Lee - в кожаном наряде

В кинотеатре «Оскар», в ТРЦ «Гулливер», состоялась гала-премьера украинского семейного фэнтези «Хрещатик 48/2». Это первая часть будущей трилогии «Офис магических сил».

Мероприятие посетили звездные красавицы — Ольга Сумская и Lida Lee, которые продемонстрировали красивые аутфиты.

Ольга позировала в роскошном шоколадном платье с флористической вышивкой лавандовыми и золотыми нитями. Талию она подчеркнула поясом с кисточками. Наряд актриса скомбинировала с замшевыми бежевыми туфлями и белой стеганой сумкой.

Сумская после просмотра фильма отметила, что он оставляет после себя теплые эмоции и напоминает о ценностях, которые нужно сохранять в наше время. По ее словам, сегодня, когда украинские дети растут в реалиях войны, очень важно, чтобы такие фильмы напоминали им о добре, свете, чуде и вере в светлое будущее.

Lida Lee, которая пришла поддержать своего возлюбленного Даниэля Салема, выбрала для своего появления стильный кожаный ансамбль черного цвета. На ней была косуха и юбка миди с разрезом спереди. Лук звезда дополнила черной сумкой, стильными черными солнцезащитными очками и массивными золотыми серьгами.

Певица призналась, что лента — легкая, современная, веселая и она ей очень понравилась.

На ивенте также побывали Григорий и Кристина Решетники с сыновьями, Анастасия Цимбалару, Наталья Островская, Геля Зозуля, Вадим Олейник, звезда сериала «Витя» и «Другой Витя» — Виктор Дуфинец, Яна Глущенко и Любава Грешнова с детьми и другие.

Развлекали гостей на премьере фокусники и иллюзионисты, которые создавали ощущение полного погружения в мир фэнтези еще до начала показа. Одним из самых ярких моментов стал номер во время которого иллюзионист «распилил» актера Владимира Ращука.

«Крещатик 48/2» — это история об 11-летних Юре и Мие, которые случайно находят вход в таинственный Потусторонний Киев, существующий с 482 года. Вместе с мифическими героями они спасают мир от древней Богини смерти.

В фильме сыграли Ирина Кудашова, Александр Ярема, Даниэль Салем, Екатерина Олос, Владимир Ращук, Наталка Денисенко и Любомир Валивоц. Главные роли исполнили Иван Новинский и Кира Саяпина. Также в ленте появились TAYANNA, Григорий и Кристина Решетник.

Над фильмом работала команда во главе с генеральным и креативным продюсером Алексеем Комаровским, а режиссером проекта выступил Дмитрий Авдеев.

В широкий прокат фильм «Хрещатик 48/2» выйдет 28 мая.

