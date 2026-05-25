Зірки на прем’єрі фільму "Хрещатик 48/2": Ольга Сумська в сукні-вишиванці, Lida Lee — у шкіряному вбранні

У столиці презентували захопливу сімейну фентезі-історію.

У кінотеатрі «Оскар» у ТРЦ «Гулівер» відбулася галапрем’єра українського сімейного фентезі «Хрещатик 48/2». Це перша частина майбутньої трилогії «Офіс магічних сил».

Захід відвідали зіркові красуні — Ольга Сумська та Lida Lee, які продемонстрували гарні аутфіти.

Ольга позувала в розкішній шоколадній сукні з флористичною вишивкою лавандовими й золотими нитками. Талію вона підкреслила поясом з китицями. Вбрання акторка скомбінувала з замшевими бежевими туфлями і білою стьобаною сумкою.

Ольга Сумська

Сумська після перегляду фільму зазначила, що він залишає по собі теплі емоції та нагадує про цінності, які потрібно зберігати в наш час. За її словами, сьогодні, коли українські діти зростають у реаліях війни, дуже важливо, щоб такі фільми нагадували їм про добро, світло, диво та віру в світле майбутнє.

Lida Lee, яка прийшла підтримати свого коханого Даніеля Салема, обрала для своєї появи стильний шкіряний ансамбль чорного кольору. На ній були косуха та спідниця міді з розрізом спереду. Лук зірка доповнила чорною сумкою, стильними чорними сонцезахисними окулярами і масивними золотими сережками.

Lida Lee та Даніель Салем

Співачка зізналася, що стрічка — легка, сучасна, весела і дуже їй сподобалася.

На івенті також побували Григорій і Христина Решетніки з синами, Анастасія Цимбалару, Наталя Островська, Геля Зозуля, Вадим Олійник, зірка серіалу «Вітя» і «Другий Вітя» — Віктор Дуфинець, Яна Глущенко, Любава Грєшнова з дітьми та інші.

Григорій і Христина Решетніки

Анастасія Цимбалару та Олексій Комаровський

Віктор Дуфинець

Наталія Островська

Вадим Олійник

Андрій Чорновіл з дружиною

Аннета Барсівна та Олексій Комаровський

Олеся Надєєва та Дмитро Павко

Катерина Лозовицька

Ostrovskyi

Андрій Осіпов

Яна Глущенко

В’ячеслав Соломка

ISKRA

Розважали гостей на прем‘єрі фокусники та ілюзіоністи, які створювали відчуття повного занурення у світ фентезі ще до початку показу. Одним з найяскравіших моментів став номер, під час якого ілюзіоніст «розпиляв» актора Володимира Ращука.

«Хрещатик 48/2» — це історія про 11-річних Юрка і Мію, які випадково знаходять вхід до таємничого Потойбічного Києва, що існує від 482 року. Разом з міфічними героями вони рятують світ від стародавньої Богині смерті.

У фільмі зіграли Ірина Кудашова, Олександр Ярема, Даніель Салем, Катерина Олос, Володимир Ращук, Наталка Денисенко та Любомир Валівоць. Головні ролі виконали Іван Новінський і Кіра Саяпіна. Також у стрічці з’явилися TAYANNA, Григорій і Христина Решетніки.

Ірина Кудашова

Наталка Денисенко

Іван Новінський

Катерина Олос

Над фільмом працювала команда на чолі з генеральним і креативним продюсером Олексієм Комаровським, а режисером проєкту виступив Дмитро Авдєєв.

Олексій Комаровський

У широкий прокат фільм «Хрещатик 48/2» вийде 28 травня.

