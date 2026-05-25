Зірки на прем’єрі фільму "Хрещатик 48/2": Ольга Сумська в сукні-вишиванці, Lida Lee — у шкіряному вбранні
У столиці презентували захопливу сімейну фентезі-історію.
У кінотеатрі «Оскар» у ТРЦ «Гулівер» відбулася галапрем’єра українського сімейного фентезі «Хрещатик 48/2». Це перша частина майбутньої трилогії «Офіс магічних сил».
Захід відвідали зіркові красуні — Ольга Сумська та Lida Lee, які продемонстрували гарні аутфіти.
Ольга позувала в розкішній шоколадній сукні з флористичною вишивкою лавандовими й золотими нитками. Талію вона підкреслила поясом з китицями. Вбрання акторка скомбінувала з замшевими бежевими туфлями і білою стьобаною сумкою.
Сумська після перегляду фільму зазначила, що він залишає по собі теплі емоції та нагадує про цінності, які потрібно зберігати в наш час. За її словами, сьогодні, коли українські діти зростають у реаліях війни, дуже важливо, щоб такі фільми нагадували їм про добро, світло, диво та віру в світле майбутнє.
Lida Lee, яка прийшла підтримати свого коханого Даніеля Салема, обрала для своєї появи стильний шкіряний ансамбль чорного кольору. На ній були косуха та спідниця міді з розрізом спереду. Лук зірка доповнила чорною сумкою, стильними чорними сонцезахисними окулярами і масивними золотими сережками.
Співачка зізналася, що стрічка — легка, сучасна, весела і дуже їй сподобалася.
На івенті також побували Григорій і Христина Решетніки з синами, Анастасія Цимбалару, Наталя Островська, Геля Зозуля, Вадим Олійник, зірка серіалу «Вітя» і «Другий Вітя» — Віктор Дуфинець, Яна Глущенко, Любава Грєшнова з дітьми та інші.
Розважали гостей на прем‘єрі фокусники та ілюзіоністи, які створювали відчуття повного занурення у світ фентезі ще до початку показу. Одним з найяскравіших моментів став номер, під час якого ілюзіоніст «розпиляв» актора Володимира Ращука.
«Хрещатик 48/2» — це історія про 11-річних Юрка і Мію, які випадково знаходять вхід до таємничого Потойбічного Києва, що існує від 482 року. Разом з міфічними героями вони рятують світ від стародавньої Богині смерті.
У фільмі зіграли Ірина Кудашова, Олександр Ярема, Даніель Салем, Катерина Олос, Володимир Ращук, Наталка Денисенко та Любомир Валівоць. Головні ролі виконали Іван Новінський і Кіра Саяпіна. Також у стрічці з’явилися TAYANNA, Григорій і Христина Решетніки.
Над фільмом працювала команда на чолі з генеральним і креативним продюсером Олексієм Комаровським, а режисером проєкту виступив Дмитро Авдєєв.
У широкий прокат фільм «Хрещатик 48/2» вийде 28 травня.