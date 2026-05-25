Школа стилю
Романтичні сукні і ніжні купальники: літня колекція від українського бренду

Український бренд випустив лінійку з авторськими принтами – символами Одеси.

GEPUR презентував нову принтовану колекцію Pink Pearl Shine, присвячену 16-річчю бренду.

Серце бренду залишається в Одесі, тому 5 головних символів саме цього міста зображені в авторських гравюрних принтах: Оперний театр, Маяк, Колонада Воронцовського палацу, Пляж Санжейка і Пляж Буфет.

Нова лінійка є продовженням молочно-блакитної серії минулого року, але цього разу дизайнери звернулися до більш ніжної і романтичної палітри. Капсула виконана у молочно-рожевих відтінках ранкового неба над Аркадією.

До колекції увійшли легкі романтичні сукні, кімоно, корсети, сорочки з бавовни, парео і купальники.

Матеріали лінійки підкреслюють філософію комфорту: бавовна, яка дихає, благородний сатин, невагомий штучний шовк і біфлекс, які ідеально моделюють силует.

