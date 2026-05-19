Школа стилю
154
1 хв

Кокетливі сукні і стильні костюми: українські бренди презентували літню колекцію з льону

До капсули увійшли комфортні речі, які легко інтегруються у сучасний базовий гардероб.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Українські бренди GASANOVA та ONE BY ONE презентували ніжну літню колекцію з льону. Це вже друга їхня спільна колаборація.

Нова капсула побудована на балансі форми: впізнаваний архітектурний підхід першого бренду гармонійно поєднується з універсальністю та практичністю другого.

У центрі лінійки — складний дизайн, адаптований до реального життя і щоденного комфорту.

Основою капсули став льон — натуральний матеріал, який ідеально відповідає ритму літа. Легкі фактури, чисті силуети і продумані деталі створюють речі, які легко інтегруються у сучасний гардероб.

Це продовження співпраці двох брендів, які досліджують, як естетика та функціональність можуть співіснувати у сучасному дизайні.

