Кокетливі сукні і стильні костюми: українські бренди презентували літню колекцію з льону

Українські бренди GASANOVA та ONE BY ONE презентували ніжну літню колекцію з льону. Це вже друга їхня спільна колаборація.

Нова капсула побудована на балансі форми: впізнаваний архітектурний підхід першого бренду гармонійно поєднується з універсальністю та практичністю другого.

У центрі лінійки — складний дизайн, адаптований до реального життя і щоденного комфорту.

Основою капсули став льон — натуральний матеріал, який ідеально відповідає ритму літа. Легкі фактури, чисті силуети і продумані деталі створюють речі, які легко інтегруються у сучасний гардероб.

Це продовження співпраці двох брендів, які досліджують, як естетика та функціональність можуть співіснувати у сучасному дизайні.

