Ріанна засвітила свій розкішний особняк у Каліфорнії за 14 мільйонів доларів
Співачка показала, в якому розкішному особняку живе з родиною.
Барбадоська співачка Ріанна показала свій розкішний особняк у Беверлі-Гіллз за 14 мільйонів доларів, який уже називають дорожчим за приватний острів.
Маєток артистки сховався серед зелених пагорбів Каліфорнії. Будинок займає понад 700 квадратних метрів. Усередині — мінімалістичний інтер’єр, дизайнерські меблі та величезні панорамні вікна з краєвидом на місто.
На території облаштовані басейн, лаунж-зона та простора тераса для вечірок. Сам район Беверлі-Гіллз давно став домом для голлівудських знаменитостей і мільйонерів. Особняк Ріанни також прихований від сторонніх очей і оточений густою зеленню.
«Ціна цього будинку співмірна з вартістю приватного острова або суперяхти», — зазначають у Architectural Digest.
Головною особливістю маєтку стали скляні стіни майже в повний зріст. Саме вони наповнюють дім природним світлом і створюють ефект відкритого простору.
За оцінками експертів, $14 мільйонів для преміальної нерухомості в Беверлі-Гіллз — цілком типова сума, адже район вважають одним із найпрестижніших у США. Знаменитості обирають Беверлі-Гіллз через приватність, високий рівень безпеки та мальовничі краєвиди.
14 мільйонів доларів дорівнюють приблизно 616 мільйонів гривень. Для порівняння, за такі гроші можна придбати десятки квартир бізнес-класу, сотні люксових автомобілів або навіть суперяхту.
Водночас сама Ріанна вже давно заробляє не лише музикою. Артистка успішно розвиває власні бренди косметики та білизни, завдяки чому входить до списків найбагатших жінок світового шоу-бізнесу.
Нагадаємо, раніше навколо будинку Ріанни вже спалахував гучний скандал. На початку березня невідома жінка відкрила стрілянину поблизу маєтку співачки. У той момент у будинку перебували сама артистка, її коханий — репер A$AP Rocky, члени родини та персонал. Нападницю невдовзі затримали правоохоронці.