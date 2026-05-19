Ріанна засвітила свій розкішний особняк у Каліфорнії за 14 мільйонів доларів

Барбадоська співачка Ріанна показала свій розкішний особняк у Беверлі-Гіллз за 14 мільйонів доларів, який уже називають дорожчим за приватний острів.

Маєток артистки сховався серед зелених пагорбів Каліфорнії. Будинок займає понад 700 квадратних метрів. Усередині — мінімалістичний інтер’єр, дизайнерські меблі та величезні панорамні вікна з краєвидом на місто.

На території облаштовані басейн, лаунж-зона та простора тераса для вечірок. Сам район Беверлі-Гіллз давно став домом для голлівудських знаменитостей і мільйонерів. Особняк Ріанни також прихований від сторонніх очей і оточений густою зеленню.

«Ціна цього будинку співмірна з вартістю приватного острова або суперяхти», — зазначають у Architectural Digest.

Головною особливістю маєтку стали скляні стіни майже в повний зріст. Саме вони наповнюють дім природним світлом і створюють ефект відкритого простору.

За оцінками експертів, $14 мільйонів для преміальної нерухомості в Беверлі-Гіллз — цілком типова сума, адже район вважають одним із найпрестижніших у США. Знаменитості обирають Беверлі-Гіллз через приватність, високий рівень безпеки та мальовничі краєвиди.

14 мільйонів доларів дорівнюють приблизно 616 мільйонів гривень. Для порівняння, за такі гроші можна придбати десятки квартир бізнес-класу, сотні люксових автомобілів або навіть суперяхту.

Ріанна та A$AP Rocky / © Associated Press

Водночас сама Ріанна вже давно заробляє не лише музикою. Артистка успішно розвиває власні бренди косметики та білизни, завдяки чому входить до списків найбагатших жінок світового шоу-бізнесу.

Нагадаємо, раніше навколо будинку Ріанни вже спалахував гучний скандал. На початку березня невідома жінка відкрила стрілянину поблизу маєтку співачки. У той момент у будинку перебували сама артистка, її коханий — репер A$AP Rocky, члени родини та персонал. Нападницю невдовзі затримали правоохоронці.

