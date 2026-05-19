Гламур
192
2 хв

Путіністка Повалій вичавила сльози й шокувала, як заманила рідну матір до РФ: "Стався інцидент"

Запроданка своїми маніпуляціями довела маму до чергового нервового зриву.

Віра Хмельницька
Таїсія Повалій

Співачка Таїсія Повалій, яка після початку повномасштабної війни продалася державі-терористці та отримала російське громадянство, вперше детально розповіла, як вивезла свою матір Ніну з України до РФ.

Літня жінка перші місяці повномасштабного вторгнення застала в Україні. Проте Таїсія, яка продалася за криваві рублі, вирішила це негайно виправляти маніпуляціями. Зокрема, пригадала одну з російських атак і «приліт» поблизу будинку мами, який цинічно назвала «інцидентом». Саме тоді, говорить співачка-путіністка, вона мала розмову з мамою, де поставила її перед непростим вибором — смерть наодинці або життя з донькою-зрадницею в РФ.

«Я щодня телефонувала мамі. І коли біля мого будинку стався той інцидент, коли стріляли, а сусіди кричали, які жахливі сусіди їм трапилися в селі. Мамі було страшно, і вона закривала ролети. Охоронці перестали виходити на роботу. Під час відеодзвінка я побачила, що мама розгублена. Вона казала: „Коли ти приїдеш?“. Я відповідала: „Мамо, я не приїду“. Вона запитувала: „Я помру, і ти не приїдеш?“. А я: „Так, мамо, ти помреш, і я не приїду“. Тоді я поклала слухавку», — видала Таїсія в одному з пропагандистських проєктів.

Після терору з боку РФ Повалій замовила мамі трансфер і вивезла її спочатку до Білорусі, а звідти — до Москви. Без пригод не обійшлося. По дорозі Ніна впала на одній із українських заправок, після чого путіністка прийняла рішення загримувати рідну людину, вби її точно випустили з батьківщини. А далі запроданка розпустила сльози і зізналася, що її мама перебувала у дуже важкому стані, не ивзнаючи своєї провини.

«Я зрозуміла, що ті люди, які були за парканом, опиняться в будинку. Я перетелефонувала мамі й сказала, що о сьомій ранку під будинком буде машина: ти береш кішку, речі, і ще тоді можна було вивезти 10 тисяч доларів. Вона їхала через Західну Україну. Ми чекали на неї в Білорусі. Її везли наймані люди. Взяли десь дві тисячі доларів. Дорогою у Львові вона впала і вся була в синцях, а ми замазали їх, щоб прикордонники не чіплялися. Мамі зараз 83 роки. Тоді вона не розуміла, куди їде. Вона довго чекала на мене, але перебувала у дуже складному психологічному стані. У Москві я поклала її на обстеження», — приголомшила путіністка.

Нагадаємо, Таїсія Повалій ще до повномасштабного вторгнення відкрито підтримувала проросійські наративи, а після 2022 року остаточно стала на бік Кремля. Співачка бере участь у пропагандистських заходах, отримала громадянство РФ, а в Україні її майно конфіскували. Зокрема, маєток під Києвом планують продати на аукціоні, а виручені кошти спрямують на підтримку ЗСУ.

