Путинистка Повалий выдавила слезы и шокировала, как заманила родную мать в РФ: "Произошел инцидент"

Певица Таисия Повалий, которая после начала полномасштабной войны продалась государству-террористу и получила российское гражданство, впервые подробно рассказала, как вывезла свою мать Нину из Украины в РФ.

Пожилая женщина первые месяцы полномасштабного вторжения застала в Украине. Однако Таисия, которая продалась за кровавые рубли, решила это немедленно исправлять манипуляциями. В частности, вспомнила одну из российских атак и «прилет» вблизи дома мамы, который цинично назвала «инцидентом». Именно тогда, говорит певица-путинистка, она имела разговор с мамой, где поставила ее перед непростым выбором — смерть наедине или жизнь с дочерью-предательницей в РФ.

«Я каждый день звонила маме. И когда возле моего дома произошел тот инцидент, когда стреляли, а соседи кричали, какие ужасные соседи им попались в селе. Маме было страшно, и она закрывала роллеты. Охранники перестали выходить на работу. Во время видеозвонка я увидела, что мама растеряна. Она говорила: „Когда ты приедешь?“ Я отвечала: „Мама, я не приеду“. Она спрашивала: „Я умру, и ты не приедешь?“ А я: „Да, мама, ты умрешь, и я не приеду“. Тогда я положила трубку», — выдала Таисия в одном из пропагандистских проектов.

После террора со стороны РФ Повалий заказала маме трансфер и вывезла ее сначала в Беларусь, а оттуда — в Москву. Без приключений не обошлось. По дороге Нина упала на одной из украинских заправок, после чего путинистка приняла решение загримировать родного человека, чтобы ее точно выпустили с родины. А дальше предательница распустила слезы и призналась, что ее мама находилась в очень тяжелом состоянии, не осознавая своей вины.

«Я поняла, что те люди, которые были за забором, окажутся в доме. Я перезвонила маме и сказала, что в семь утра под домом будет машина: ты берешь кошку, вещи, и еще тогда можно было вывезти 10 тысяч долларов. Она ехала через Западную Украину. Мы ждали ее в Беларуси. Ее везли наемные люди. Взяли где-то две тысячи долларов. По дороге во Львове она упала и вся была в синяках, а мы замазали их, чтобы пограничники не придирались. Маме сейчас 83 года. Тогда она не понимала, куда едет. Она долго ждала меня, но находилась в очень сложном психологическом состоянии.

Напомним, Таисия Повалий еще до полномасштабного вторжения открыто поддерживала пророссийские нарративы, а после 2022 года окончательно стала на сторону Кремля. Певица участвует в пропагандистских мероприятиях, получила гражданство РФ, а в Украине ее имущество конфисковали. В частности, имение под Киевом планируют продать на аукционе, а вырученные средства направят на поддержку ВСУ.

