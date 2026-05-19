56-летняя женщина занимается в спортзале по 6 часов в день: как она выглядит (фото)

56-летняя Андреа Саншайн поддерживает свою физическую форму и здоровье благодаря упорным тренировкам в спортзале и здоровому питанию. У нее настолько рельефное тело, что люди не верят в ее настоящий возраст — и даже платят, чтобы посмотреть на ее мышцы.

Андреа Саншайн прилагает немало усилий, чтобы сохранить свою молодость, и, как известно, проводит в тренажерном зале до шести часов в день. Ее подход — это интенсивное сочетание марафонских тренировок в тренажерном зале и железной воли.

56-летняя женщина ежедневно выполняет 200 приседаний, занимается силовыми тренировками и упражнениями на мышцы туловища, чтобы оставаться такой стройной и здоровой, что люди не могут поверить в ее настоящий возраст.

Она также очень строго придерживается диеты, насыщая рацион белком, чтобы способствовать наращиванию мышц и восстановлению организма. И, судя по всему, ее упорный труд принес свои плоды — ведь сейчас она зарабатывает впечатляющие 10 000 фунтов (примерно 589 000 грн) в месяц на бизнесе, связанном с фитнесом.

Андреа, которая живет то в Лондоне, то в Амстердаме, набрала более 475 000 подписчиков в Instagram. Многие поклонники следят за ее советами по фитнесу, которые помогли ей начать успешную карьеру контент-креатора.

Эта бразильская красавица также зарабатывает немалые деньги на поклонниках, которые настолько восхищаются ее мышцами, что одаривают ее подарками и деньгами.

Она предлагает онлайн-сессии стоимостью от 200 фунтов за 10 минут, во время которых она напрягает бицепсы и позирует перед камерой.

Андреа сказала: «Я общалась с мужчинами, которые восхищаются моими мышцами. И, как результат, мне предлагали подарки, финансовую поддержку, путешествия и многое другое. И все это за то, что я практически ничего не делаю».

