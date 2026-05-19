Раз в месяц включайте этот режим — и даже старая стиралка будет работать вечно: секрет экспертов
Чтобы стиральная машина служила долгие годы, ей нужен регулярный уход. Этот обычный лайфхак помогает избежать многих поломок и существенно продлевает срок службы бытового устройства.
Со временем стиральная машина начинает хуже стирать, неприятно пахнуть или работать гораздо громче. При этом далеко не все знают, что главная причина часто заключается не в возрасте техники, а в отсутствии правильного ухода. Мастера по ремонту стиральных машин уверяют: существует один режим, который следует запускать хотя бы раз в месяц. Именно он помогает очистить барабан, убрать остатки грязи и продлить срок службы даже очень старой стиралки.
Какой режим нужно запускать раз в месяц, чтобы стиралка служила вечно
Эксперты советуют хотя бы раз в месяц включать режим стирки на максимально высокой температуре — 90 или 95 градусов.
Именно горячая вода помогает растворить остатки порошка, жира, грязи и налета внутри барабана и шлангов. Особенно важно это делать людям, которые преимущественно стирают на быстрых или холодных режимах.
Во время стирки при низких температурах внутри машины постепенно накапливаются бактерии, грибок и остатки моющих средств. Из-за этого появляется неприятный запах, а детали стиралки начинают быстрее изнашиваться.
Горячая очистка помогает буквально промыть технику изнутри и снизить нагрузку на важные механизмы.
Что добавить для лучшего эффекта
Мастера советуют запускать стиральную машину пустой и добавлять в отсек для порошка лимонную кислоту. Для одного очищения обычно достаточно 100-150 граммов.
Она хорошо растворяет известковый налет и помогает очистить нагревательный элемент от накипи. Ведь в большинстве случаев именно из-за накипи стиральные машины часто начинают работать хуже или потребляют больше электроэнергии.
Как понять, что стиралке требуется очищение
О проблеме могут свидетельствовать неприятный запах, серый налет на резинке барабана и плохое полоскание вещей.
Иногда машина начинает работать громче и дольше нагревать воду.
Все это часто указывает на накопление грязи и накипи внутри техники.