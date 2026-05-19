Со временем стиральная машина начинает хуже стирать, неприятно пахнуть или работать гораздо громче. При этом далеко не все знают, что главная причина часто заключается не в возрасте техники, а в отсутствии правильного ухода. Мастера по ремонту стиральных машин уверяют: существует один режим, который следует запускать хотя бы раз в месяц. Именно он помогает очистить барабан, убрать остатки грязи и продлить срок службы даже очень старой стиралки.

Какой режим нужно запускать раз в месяц, чтобы стиралка служила вечно

Эксперты советуют хотя бы раз в месяц включать режим стирки на максимально высокой температуре — 90 или 95 градусов.

Именно горячая вода помогает растворить остатки порошка, жира, грязи и налета внутри барабана и шлангов. Особенно важно это делать людям, которые преимущественно стирают на быстрых или холодных режимах.

Во время стирки при низких температурах внутри машины постепенно накапливаются бактерии, грибок и остатки моющих средств. Из-за этого появляется неприятный запах, а детали стиралки начинают быстрее изнашиваться.

Горячая очистка помогает буквально промыть технику изнутри и снизить нагрузку на важные механизмы.

Что добавить для лучшего эффекта

Мастера советуют запускать стиральную машину пустой и добавлять в отсек для порошка лимонную кислоту. Для одного очищения обычно достаточно 100-150 граммов.

Она хорошо растворяет известковый налет и помогает очистить нагревательный элемент от накипи. Ведь в большинстве случаев именно из-за накипи стиральные машины часто начинают работать хуже или потребляют больше электроэнергии.

Как понять, что стиралке требуется очищение

О проблеме могут свидетельствовать неприятный запах, серый налет на резинке барабана и плохое полоскание вещей.

Иногда машина начинает работать громче и дольше нагревать воду.

Все это часто указывает на накопление грязи и накипи внутри техники.

