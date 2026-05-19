Герцогиня Эдинбургская очаровала образом на цветочной выставке, которую посетила с мужем
Принц Эдвард и герцогиня Эдинбургская Софи появились на цветочной выставке в Челси.
Выставка цветов RHS Chelsea Flower Show 2026 проходит ежегодно и члены британской королевской семьи ее охотно посещают. Официальное открытие выставки состоится сегодня, а Софи и Эдвард, а также принцесса Анна и король Чарльз с королевой Камиллой посетили мероприятие накануне.
Герцогиня Эдинбургская надела в этот день нежно-розовый тренч от Theory и широкие брюки в тон от этого же бренда, она также была в рубашке с принтом от Soler London, обула замшевые эспадрильи Penelope Chilvers и в руках держала маленькую плетенную сумку Radley London. Образ герцогиня Софи дополнила золотой подвеской на шее и серьгами-лепестками Giulia Barela Jewelry. На ее лице был легкий макияж, а волосы собраны в низкий пучок.
Выставка цветов - одно из самых звездных событий года, на которое знаменитости надевают свои лучшие платья, чтобы осмотреть великолепные цветочные композиции, выставленные на живописной территории Королевского госпиталя Челси в Лондоне.
Ожидается, что мероприятие посетят и остальные члены королевской семьи.