Герцогиня Эдинбургская очаровала образом на цветочной выставке, которую посетила с мужем

Принц Эдвард и герцогиня Эдинбургская Софи появились на цветочной выставке в Челси.

Герцогиня Эдинбургская Софи

Выставка цветов RHS Chelsea Flower Show 2026 проходит ежегодно и члены британской королевской семьи ее охотно посещают. Официальное открытие выставки состоится сегодня, а Софи и Эдвард, а также принцесса Анна и король Чарльз с королевой Камиллой посетили мероприятие накануне.

Король Чарльз и королева Камилла, а также сэр Дэвид Бекхем / © Associated Press

Герцогиня Эдинбургская надела в этот день нежно-розовый тренч от Theory и широкие брюки в тон от этого же бренда, она также была в рубашке с принтом от Soler London, обула замшевые эспадрильи Penelope Chilvers и в руках держала маленькую плетенную сумку Radley London. Образ герцогиня Софи дополнила золотой подвеской на шее и серьгами-лепестками Giulia Barela Jewelry. На ее лице был легкий макияж, а волосы собраны в низкий пучок.

Принц Эдвард и герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Выставка цветов - одно из самых звездных событий года, на которое знаменитости надевают свои лучшие платья, чтобы осмотреть великолепные цветочные композиции, выставленные на живописной территории Королевского госпиталя Челси в Лондоне.

Принцесса Анна / © Getty Images

Ожидается, что мероприятие посетят и остальные члены королевской семьи.

