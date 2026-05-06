В жакете Prada и макси-юбке: герцогиня Софи в красивом весеннем образе посетила рабочее мероприятие
Герцогиня Эдинбургская Софи посетила во вторник компанию Airbus Defence and Space в Стивенейдже.
Компания занимается разработкой и производством телекоммуникационных, спутников наблюдения Земли и метеорологических аппаратов, робототехники для исследования поверхности планет, конструкций космических аппаратов и двигательных установок.
61-летняя супруга принца Эдварда выбрала наряд в нежных тонах кремового и нежно-розового цвета для теплого весеннего дня.
Софи надела жакет от итальянского бренда Prada, который отличался укороченным кроем, воротником и эффектными золотыми пуговицами и подобрала к нему юбку-макси от Gabriela Hearst с флористическим принтом.
К образу герцогиня подобрала лаковые нюдовые туфли от Jimmy Choo с жемчужинами и на невысоких каблуках, а в руках держала сумку от Valextra в оттенке нюд.
Герцогиня Эдинбургская распустила свои белокурые волосы, надела любимые золотые серьги с бриллиантами от Adore Jewels, а на ее пальце виднелось кольцо. Образ получился очень нежным и красивым.
В прошлый раз Софи появлялась на публике еще в апреле, когда посещала прием в честь 100-летнего юбилея королевы Елизаветы II.