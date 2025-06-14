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Изумрудный цвет ей к лицу: герцогиня Эдинбургская Софи в невероятном наряде на параде
Супруга принца Эдварда — Софи, герцогиня Эдинбургская — появилась на балконе Букингемского дворца в день празднования официального дня рождения короля Великобритании.
Мероприятие Trooping the Color сопровождалось парадом и появлением членов британской королевской семьи на публике.
Софи выбрала изумрудное платье от бренда Beulah London с роскошными объемными рукавами, V-образным декольте и пуговицами.
Также герцогиня в соответствии с протоколом надела соломенную шляпку-таблетку от Jane Taylor, которую украшал большой бант из органзы.
Особое внимание привлекли золотые украшения Софи, поскольку она носила серьги от Giulia Barela, подвеску от G. Collins & Sons и лаконичны золотой браслет от Asprey, который уже не раз надевала.