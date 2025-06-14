Изумрудный цвет ей к лицу: герцогиня Эдинбургская Софи в невероятном наряде на параде

Софи, герцогиня Эдинбургская и Тимоти Лоренс - муж принцессы Анны / © Getty Images

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Мероприятие Trooping the Color сопровождалось парадом и появлением членов британской королевской семьи на публике.

Британская королевская семья / © Associated Press

Софи выбрала изумрудное платье от бренда Beulah London с роскошными объемными рукавами, V-образным декольте и пуговицами.

Также герцогиня в соответствии с протоколом надела соломенную шляпку-таблетку от Jane Taylor, которую украшал большой бант из органзы.

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Особое внимание привлекли золотые украшения Софи, поскольку она носила серьги от Giulia Barela, подвеску от G. Collins & Sons и лаконичны золотой браслет от Asprey, который уже не раз надевала.

Софи, герцогиня Эдинбургская и Тимоти Лоренс — муж принцессы Анны / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images