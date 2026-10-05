Принца Гарри и Меган Маркл запечатлели по пути в британский паб

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

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Герцог и герцогиня Сассекские впервые были замечены вместе в Великобритании после переезда своей семьи в августе.

На фотографиях, опубликованных газетой The Sun в пятницу, 2 октября, пара держится за руки, направляясь накануне в паб The Falkland Arms в Котсуолдсе.

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Оба были одеты в повседневную одежду для обеда: Меган была в солнцезащитных очках, черном свитере, темных брюках и белых кроссовках. Принц Гарри, тем временем, был в джинсах, солнцезащитных очках, осенней куртке и бейсболке пожарной службы Санта-Барбары — отсылка к дому пары в Калифорнии.

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Как пишет издание на обед Меган заказала треску в пивном кляре без глютена с картофелем фри, гороховым пюре и соусом тартар, а принц Гарри — пирог с курицей, ветчиной и луком-пореем, сезонной зеленью, картофельным пюре и подливкой.

Меган и Гарри / © Getty Images

«Здесь ко всем относятся как к королевским особам — неважно, кто ты. Нам повезло, что к нам приезжает много разных людей, и ко всем относятся как к местным. Когда Гарри и Меган приезжали, они вели себя как местные жители», — рассказал источник.

Напомним, ранее принц Гарри совершил ряд публичных выступлений, включая гала-вечер в поддержку Украины, а Меган встречала в их новом доме подругу из Калифорнии.

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