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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Племянница князя Монако – Шарлотта Казираги – разошлась с бойфрендом

40-летняя монакская журналистка и писательница снова свободна.

 

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Шарлотта Казираги

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Дочь принцессы Каролины Монакской снова свободна после расставания с писателем Николя Матье. Несмотря на общие интересы, похоже, их планы на будущее не совпадали.

Шарлотта и Николя расстались после почти двух лет отношений. Об этом эксклюзивно сообщило издание Voici. По данным издания, причиной разрыва стало принципиальное несоответствие их планов на будущее, особенно в отношении возможности завести ребенка.

Шарлотта Казираги и Николя Матье / © Getty Images

Шарлотта Казираги и Николя Матье / © Getty Images

Отношения, которые держались в строжайшей тайне, с самого начала всех удивили, и, вскоре появились первые фотографии, подтверждающие их роман.

Переломным моментом стало желание Шарлотты снова стать матерью. У нее есть двое сыновей: Рафаэль, родившийся в 2013 году от отношений с Гадом Эльмалехом, и Бальтазар, родившийся в 2018 году в браке с Димитрием Рассамом. Казираги не исключала возможности рождения еще одного ребенка, но Матье, отец 13-летнего сына, похоже, не был склонен повторять этот опыт. Это различие постепенно разрушало отношения, пока не превратилось в труднопреодолимую несовместимость.

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

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