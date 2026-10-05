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Племянница князя Монако – Шарлотта Казираги – разошлась с бойфрендом
40-летняя монакская журналистка и писательница снова свободна.
Дочь принцессы Каролины Монакской снова свободна после расставания с писателем Николя Матье. Несмотря на общие интересы, похоже, их планы на будущее не совпадали.
Шарлотта и Николя расстались после почти двух лет отношений. Об этом эксклюзивно сообщило издание Voici. По данным издания, причиной разрыва стало принципиальное несоответствие их планов на будущее, особенно в отношении возможности завести ребенка.
Отношения, которые держались в строжайшей тайне, с самого начала всех удивили, и, вскоре появились первые фотографии, подтверждающие их роман.
Переломным моментом стало желание Шарлотты снова стать матерью. У нее есть двое сыновей: Рафаэль, родившийся в 2013 году от отношений с Гадом Эльмалехом, и Бальтазар, родившийся в 2018 году в браке с Димитрием Рассамом. Казираги не исключала возможности рождения еще одного ребенка, но Матье, отец 13-летнего сына, похоже, не был склонен повторять этот опыт. Это различие постепенно разрушало отношения, пока не превратилось в труднопреодолимую несовместимость.