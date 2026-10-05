Известный украинский певец в слезах вывез жену и детей из Киева и растрогал их прощанием

Артём Никитин с женой

Реклама

Украинский певец и участник «Голоса країни-14» Артем Никитин перевез жену Екатерину и двоих детей из Киева после того, как РФ ударила по их ЖК.

Так, музыкант в своем фотоблоге показал кадры перед долгой разлукой с самыми родными. Он признался, что не смог сдержать слез от мысли, что теперь в столице будет жить сам без привычной любви его девочек. Как известно, он воспитывает семимесячную Ксению и четырехлетнюю Марию.

Реклама

«Вывез своих девочек подальше от столичной опасности. Публикую это и покатились слезы… Пусто в квартире, будто легче физически, но морально тяжело. Трудные времена нуждаются в непростых решениях… Знаю, что это временно, но как не хватает тепла, которое идет от моих девочек… Цените каждые мгновения вместе», — щемяще написал звезда.

Реклама

Сторис Артема Никитина

К слову, супруга певца еще в конце сентября рассказывала, что такое решение далось их семье очень непросто и она «выплакала кучу слез». И все же, к сожалению, из-за ухудшения ситуации безопасности в столице она с детьми временно остается жить в Николаевской области — родном для нее с мужем городе.

«Все знают, какая сейчас сложная ситуация в Киеве. Ребёнок не должен жить в таких стрессовых условиях. Машуня очень пугается сигнала воздушной тревоги и бежит в слезах или панике. Даже без тревоги она никуда не может сама сходить. Когда говорю о Николаевской области, все вот так показывают пальцем (у виска — прим. ред.)… Но там моему ребенку спокойно», — отметила Екатерина.

Екатерина Никитина

Семья пока вынуждена жить отдельно, а их встречи будут встречаться не так часто. Именно это и заставляет Екатерину чувствовать себя очень расстроенной. Тем не менее, она убеждала, что еще будет возвращаться иногда в Киев к мужу.

Как известно, Артем Никитин — участник нового сезона «Голоса країни». Съемки уже стартовали, а телеканал «1+1 Україна» уже анонсировал имя четвертого тренера вокального шоу.

Реклама

Новости партнеров