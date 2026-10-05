Леся Никитюк выдала правду о своем браке: действительно ли она вышла замуж за военного Бабчука

Леся Никитюк и ее жених Дмитрий Бабчук

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Украинская телеведущая Леся Никитюк раскрыла тайну личной жизни и действительно ли она вышла замуж за военного Дмитрия Бабчука, с которым воспитывает сына Оскара.

Недавно знаменитость пришла к своему коллеге Андрею Беднякову на шоу «Де брехня?». Во время представления гости шоумен неожиданно выдал, что Леся за долгое время их разлуки успела „выйти замуж и родить ребенка“. Так что он не удержался от поздравлений.

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«Я тебя хотел поздравить лично с тем, что ты родила ребенка. Не из-за этих экранов телефончиков, а глядя в твои глаза. Поздравляю тебя! Я знаю, как ты очень этого хотела. Я был очень рад, когда узнал эту новость. Ну и классно, я тоже рад, что ты вышла замуж. У тебя отличный муж», — отметил Бедняков.

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Леся Никитюк и Андрей Бедняков / © скриншот с видео

Однако 38-летняя ведущая поспешила его исправить. Никитюк подчеркнула, что до сих пор в статусе невесты. Дело в том, что после помолвки она с возлюбленным, военным Дмитрием Бабчуком, откладывает свадьбу до лучших времен без войны. Тем не менее, сейчас они оба счастливы воспитывать маленького сына Оскара, родившегося прошлым летом.

«Не официально. Мы хотим нормальную свадьбу. А так просто пофотографироваться… У меня в доме уже даже ЗАГС открыли, но…» — объяснила обрученная Леся.

Напомним, недавно жених Леси Никитюк показал их подросшего сына Оскара и как выглядит он сейчас.

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