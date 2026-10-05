"Путин никогда не закончит войну России против Украины": астролог предсказал событие, которое все изменит

Влад Росс

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Известный украинский астролог Влад Росс считает, что российский диктатор Путин никогда не закончит войну России против Украины.

Об этом он рассказал в комментарии для YouTube-канала «Астрофеномен».

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Астролог считает, что Путин никогда не закончит войну России против Украины. Все может закончиться только после бунта в РФ и свержения кремлевского диктатора.

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Влад Росс также отметил, что ноябрь станет для Украины удачным месяцем. Он также добавил, что «декабрь будет аномально теплым месяцем».

«У нас ноябрь будет хорошим месяцем. И тогда же в РФ может упасть фронт. Неожиданно Драпатый может так наступать в Херсонской и Запорожской областях, что войска смогут дойти до Азовского моря», — сказал Влад Росс.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова поразила всех своим предсказанием о мирных переговорах по прекращению войны в Украине.

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