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"Путин никогда не закончит войну России против Украины": астролог предсказал событие, которое все изменит
Известный астролог считает, что только лишение Путина власти может остановить кровавую войну России против Украины.
Известный украинский астролог Влад Росс считает, что российский диктатор Путин никогда не закончит войну России против Украины.
Об этом он рассказал в комментарии для YouTube-канала «Астрофеномен».
Астролог считает, что Путин никогда не закончит войну России против Украины. Все может закончиться только после бунта в РФ и свержения кремлевского диктатора.
Влад Росс также отметил, что ноябрь станет для Украины удачным месяцем. Он также добавил, что «декабрь будет аномально теплым месяцем».
«У нас ноябрь будет хорошим месяцем. И тогда же в РФ может упасть фронт. Неожиданно Драпатый может так наступать в Херсонской и Запорожской областях, что войска смогут дойти до Азовского моря», — сказал Влад Росс.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.
Ранее победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова поразила всех своим предсказанием о мирных переговорах по прекращению войны в Украине.