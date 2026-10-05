Шестерых котов спасли из оккупированных Олешек с помощью дрона (видео)

Спасение животных из Олешек / © Национальная гвардия Украины

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Национальная гвардия Украины провела уникальную операцию по эвакуации животных из временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Шестерых кошек вывезли из города с помощью тяжелого дрона, преодолевшего более 10 километров над Днепром.

Об этом сообщил командующий Нацгвардией Александр Пивненко.

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Олешки в блокаде - как происходила эвакуация кошек

Операцию под названием «Тигры» провели военные роты РУБпАК СПП «Болгаричи» ББС СПП 11-й бригады имени Михаила Грушевского Нацгвардии Украины. Коты остались в оккупированном городе без хозяев по разным причинам, говорится в сообщении Пивненко в Telegram.

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«Благодаря помощи местных жителей удалось эвакуировать необычным способом шестерых кошек, рожденных в оккупации. Они были размещены в специально разработанную для этой операции клетку, после чего бойцы пронесли их по небу через Днепр под бортом одного из тяжелых бомберов», — написал командующий Нацгвардией.

Животные прошли более 10 километров в специальной клетке. Кошки были немного напуганы, но невредимы. Впоследствии им предстоит найти новые дома, отметил Пивненко.

© Национальная гвардия Украины

«Бойцы заранее дронами забросили специальные переноски и вывезли из временно оккупированного города шесть кошек. Спасены четырехлапые уже на правобережье — в безопасности, накормлены и под наблюдением ветеринаров», — сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Ранее об эвакуации животных с оккупированной территории Херсонщины рассказал глава МВД Иван Выговский. По его словам, в ночь на 4 октября украинские военные с помощью беспилотников во второй раз доставили гуманитарный груз в Олешки. Местные жители получили продукты, лекарства и наборы детей.

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Напомним, 27 сентября ВСУ провели одну из самых масштабных операций - доставили еду в оккупированные Олешки . Военные дронами сбросили около 4 тонн продуктов на 100 локаций, где без еды, воды и электричества остаются тысячи человек.

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