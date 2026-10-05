400 свертков дронами в оккупацию: Сибига рассказал об операции в Олешках

Сибига / © МИД Украины

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Силы обороны Украины провели вторую операцию по доставке гуманитарной помощи к временно оккупированным Олешкам Херсонской области.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига .

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По его словам, Россия месяцами пытается изолировать жителей Олешек от внешнего мира и препятствует даже доставке продовольствия.

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В этот раз украинские военные с помощью дронов доставили около 400 пакетов. Общий вес груза составил почти 4 тонны.

В свертках были продукты питания, медикаменты и другие необходимые средства для гражданских.

"Украинские военнослужащие используют технологии и навыки современной войны, чтобы поддерживать жизнь гражданских людей по линии фронта", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД особо отметил нацгвардейцев, морских пехотинцев и пограничников, которые спланировали и провели операцию.

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"В каждом пакете, поступающем в Олешек, содержится послание: Украина не забывает о своих людях", - добавил он.

ВСУ уже доставляли продукты в Олешки

Напомним, украинские военные провели одну из самых масштабных операций по доставке гуманитарной помощи в временно оккупированные Олешки. С помощью дронов Силы обороны сбросили около 4 тонн продуктов на 100 различных локаций города . Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Снабжение еды через Днепр дронами системно продолжается с марта в сотрудничестве подразделений НГУ, морской пехоты и пограничников.

В настоящее время в городе без еды, питьевой воды и электроснабжения остаются около двух тысяч местных жителей, среди которых около 50 детей. Российские оккупанты блокируют любые попытки гражданских уехать, а также всячески препятствуют доставлению помощи: пытаются сбивать дроны с грузами, воруют или перепродают еду.

Кроме того, за получение гуманитарных свертков захватчики применяют против местных жителей репрессии — их задерживают, бросают в подвалы, избивают и подвергают насилию.

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