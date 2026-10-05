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400 свертков дронами в оккупацию: Сибига рассказал об операции в Олешках
Украинские военные во второй раз доставили гуманитарную помощь жителям временно оккупированных Олешек, опрокинув дронами около 400 свертков с продуктами, лекарствами и другими необходимыми вещами.
Силы обороны Украины провели вторую операцию по доставке гуманитарной помощи к временно оккупированным Олешкам Херсонской области.
Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига .
По его словам, Россия месяцами пытается изолировать жителей Олешек от внешнего мира и препятствует даже доставке продовольствия.
В этот раз украинские военные с помощью дронов доставили около 400 пакетов. Общий вес груза составил почти 4 тонны.
В свертках были продукты питания, медикаменты и другие необходимые средства для гражданских.
"Украинские военнослужащие используют технологии и навыки современной войны, чтобы поддерживать жизнь гражданских людей по линии фронта", - подчеркнул Сибига.
Глава МИД особо отметил нацгвардейцев, морских пехотинцев и пограничников, которые спланировали и провели операцию.
"В каждом пакете, поступающем в Олешек, содержится послание: Украина не забывает о своих людях", - добавил он.
ВСУ уже доставляли продукты в Олешки
Напомним, украинские военные провели одну из самых масштабных операций по доставке гуманитарной помощи в временно оккупированные Олешки. С помощью дронов Силы обороны сбросили около 4 тонн продуктов на 100 различных локаций города . Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Снабжение еды через Днепр дронами системно продолжается с марта в сотрудничестве подразделений НГУ, морской пехоты и пограничников.
В настоящее время в городе без еды, питьевой воды и электроснабжения остаются около двух тысяч местных жителей, среди которых около 50 детей. Российские оккупанты блокируют любые попытки гражданских уехать, а также всячески препятствуют доставлению помощи: пытаются сбивать дроны с грузами, воруют или перепродают еду.
Кроме того, за получение гуманитарных свертков захватчики применяют против местных жителей репрессии — их задерживают, бросают в подвалы, избивают и подвергают насилию.