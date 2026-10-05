Ватикан поддержал немедленное прекращение огня в Украине: что сказал Паролин

Ватикан / © Associated Press

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Ватикан поддерживает инициативы, которые могут привести к прекращению боевых действий в Украине, в то же время подчеркивая право украинцев на самооборону.

Об этом государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил в интервью La Repubblica, передает Vatican News .

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По его словам, война в Украине превратилась в "настоящую трагедию", а приближение зимы только усугубляет беспокойство.

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Паролин подчеркнул, что украинскому народу нельзя отказывать в праве на самооборону. В то же время, по его словам, Святой Престол выступает за прекращение боевых действий и поддерживает любые инициативы, направленные на немедленное, полное и эффективное прекращение огня.

Кардинал также заявил, что Ватикан готов помогать "любым образом", если ключевым принципом остается строгое соблюдение международного права.

Отдельно Паролин подчеркнул, что долгосрочное урегулирование войны невозможно без новых обязательств по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее Папа Римский Лев XIV заявлял, что стороны переговоров по завершению войны должны быть готовы уступить определенные позиции ради мира.

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Напомним, накануне стало известно, что спецпосланник Ватикана , кардинал Маттео Дзуппи, едет в Москву в третий раз на переговоры с российскими властями. Это часть гуманитарной миссии по Украине, порученной Папой Римским. Главные темы обсуждения – возвращение депортированных украинских детей, обмен пленными, проблемы гражданских и содействие завершению войны.

Отметим, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что в октябре Украина, США и Россия планируют провести трехстороннюю встречу для обсуждения технических вопросов, в частности, уменьшения ударов по энергетике, безопасности судоходства и прекращения террора.

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