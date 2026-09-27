Украина, США и РФ сядут за стол переговоров: Буданов раскрыл детали важной встречи

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов

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Украина, США и Россия планируют провести трехстороннюю встречу в следующем месяце. Стороны должны обсудить ряд технических вопросов, включая удары по энергетической инфраструктуре и безопасность судоходства.

Об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил в комментарии журналистке Новости.LIVE Галине Остаповец в воскресенье, 28 сентября.

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По его словам, среди вопросов, которые могут обсуждать в ходе переговоров:

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уменьшение ударов по энергетической сфере,

безопасность судоходства,

прекращение террора.

«Во-первых, мы планируем такую встречу. Во-вторых, уменьшение ударов по энергетической сфере. Ну, и в принципе террор — это же ненормально. Безопасность, судоходство и так далее. У нас много технических вопросов», — отметил Буданов.

Мирные переговоры между Украиной и РФ — последние новости

Напомним, одно из последних заявлений от Кремля о переговорах звучало на днях. Российский диктатор Путин заявил, что Россия якобы намеревалась вернуться к мирным переговорам с Украиной после выборов, но этот процесс остановился.

В этот же день стало известно, что во время встречи в ООН президент США Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому встретиться с Путиным в Москве.

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