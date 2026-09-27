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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Время на прочтение
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Украина, США и РФ сядут за стол переговоров: Буданов раскрыл детали важной встречи

Среди вопросов, которые могут обсуждаться при переговорах между Украиной, РФ и США, — безопасность судоходства, прекращение террора и другие.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов

Украина, США и Россия планируют провести трехстороннюю встречу в следующем месяце. Стороны должны обсудить ряд технических вопросов, включая удары по энергетической инфраструктуре и безопасность судоходства.

Об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил в комментарии журналистке Новости.LIVE Галине Остаповец в воскресенье, 28 сентября.

По его словам, среди вопросов, которые могут обсуждать в ходе переговоров:

  • уменьшение ударов по энергетической сфере,

  • безопасность судоходства,

  • прекращение террора.

«Во-первых, мы планируем такую встречу. Во-вторых, уменьшение ударов по энергетической сфере. Ну, и в принципе террор — это же ненормально. Безопасность, судоходство и так далее. У нас много технических вопросов», — отметил Буданов.

Мирные переговоры между Украиной и РФ — последние новости

Напомним, одно из последних заявлений от Кремля о переговорах звучало на днях. Российский диктатор Путин заявил, что Россия якобы намеревалась вернуться к мирным переговорам с Украиной после выборов, но этот процесс остановился.

В этот же день стало известно, что во время встречи в ООН президент США Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому встретиться с Путиным в Москве.

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