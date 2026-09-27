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Украина, США и РФ сядут за стол переговоров: Буданов раскрыл детали важной встречи
Среди вопросов, которые могут обсуждаться при переговорах между Украиной, РФ и США, — безопасность судоходства, прекращение террора и другие.
Украина, США и Россия планируют провести трехстороннюю встречу в следующем месяце. Стороны должны обсудить ряд технических вопросов, включая удары по энергетической инфраструктуре и безопасность судоходства.
Об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил в комментарии журналистке Новости.LIVE Галине Остаповец в воскресенье, 28 сентября.
По его словам, среди вопросов, которые могут обсуждать в ходе переговоров:
уменьшение ударов по энергетической сфере,
безопасность судоходства,
прекращение террора.
«Во-первых, мы планируем такую встречу. Во-вторых, уменьшение ударов по энергетической сфере. Ну, и в принципе террор — это же ненормально. Безопасность, судоходство и так далее. У нас много технических вопросов», — отметил Буданов.
Мирные переговоры между Украиной и РФ — последние новости
Напомним, одно из последних заявлений от Кремля о переговорах звучало на днях. Российский диктатор Путин заявил, что Россия якобы намеревалась вернуться к мирным переговорам с Украиной после выборов, но этот процесс остановился.
В этот же день стало известно, что во время встречи в ООН президент США Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому встретиться с Путиным в Москве.