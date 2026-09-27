Названо уникальное украинское слово, значение которого удивляет всех иностранцев: что это за лексема

Редкие украинские слова: культурное наследие / © Фото из открытых источников

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В украинском языке немало слов, которые для носителей других языков звучат необычно, а их значение не всегда можно передать одним словом. Особый интерес вызывает лексика, связанная с традиционным бытом украинцев. Одно из таких слов — «стодола». Сегодня эту лексему можно встретить преимущественно в художественных текстах, фольклоре и рассказах об украинском селе. Для современного человека, не знающего истории быта украинцев, значение этого слова может быть вообще незнакомым.

Что означает слово «стодола»

Стодола — это крупное хозяйственное здание, в котором хранили сено, солому, зерно, урожай и сельскохозяйственный инвентарь. Простыми словами, это помещение для хранения разных хозяйственных запасов.

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Для украинского села овин была важной частью двора. Ее строили просторной, ведь нужно было разместить там запасы, которые должны обеспечить хозяйство на длительное время.

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Именно поэтому слово «стодола» связано не только с определенным зданием, но и традиционным сельским бытом, трудом на земле и хозяйствованием.

Откуда происходит украинское слово «стодола»

Лексема «стодола» имеет древнее славянское происхождение и бытует в украинском языке на протяжении многих веков. Ее значение долго оставалось связанным с хозяйственным сооружением для хранения урожая и других запасов.

Интересно, что подобные слова есть и в других славянских языках. Поэтому называть «стодолу» совершенно непереводимой лексемой было бы неточно. Однако для иностранцев, не знакомых с украинским традиционным бытом, само слово и его культурный контекст могут быть необычными.

В этом и состоит особенность украинских редких слов: иногда перевести их точное значение можно, но полностью передать связанные с ними исторические и культурные ассоциации гораздо сложнее.

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Почему слово «стодола» важно для украинского языка

Такие слова хранят память о повседневной жизни наших предков. Стодола была не просто зданием, она была частью хозяйства, где сохраняли результаты тяжелого труда.

Лексему можно встретить в украинском фольклоре, народных песнях, сказках и художественных произведениях. В современной речи она используется реже, но не исчезла.

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