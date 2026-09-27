Названо унікальне українське слово, значення якого дуже дивує всіх іноземців: що це за лексема

Рідкісні українські слова: культурна спадщина / © Фото з відкритих джерел

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Українська мова має чимало слів, які для носіїв інших мов звучать незвично, а їхнє значення не завжди можна передати одним словом. Особливий інтерес викликає лексика, пов’язана з традиційним побутом українців. Одне з таких слів — «стодола». Сьогодні цю лексему можна зустріти переважно в художніх текстах, фольклорі та розповідях про українське село. Для сучасної людини, яка не знає історії побуту українців, значення цього слова може бути взагалі незнайомим.

Що означає слово «стодола»

Стодола — це велика господарська будівля, у якій зберігали сіно, солому, зерно, врожай та сільськогосподарський інвентар. Простими словами, це приміщення для зберігання різних господарських запасів.

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Для українського села стодола була важливою частиною двору. Її будували просторою, адже потрібно було розмістити там запаси, які мали забезпечити господарство на тривалий час.

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Саме тому слово «стодола» пов’язане не лише з певною будівлею, а й із традиційним сільським побутом, працею на землі та господарюванням.

Звідки походить українське слово «стодола»

Лексема «стодола» має давнє слов’янське походження і побутує в українській мові протягом багатьох століть. Її значення тривалий час залишалося пов’язаним із господарською спорудою для зберігання врожаю та інших запасів.

Цікаво, що подібні слова існують і в інших слов’янських мовах. Тому називати «стодолу» абсолютно неперекладною лексемою було б неточно. Проте для іноземців, які не знайомі з українським традиційним побутом, саме слово та його культурний контекст можуть бути незвичними.

У цьому й полягає особливість українських рідкісних слів: іноді перекласти їхнє точне значення можна, але повністю передати пов’язані з ними історичні та культурні асоціації значно складніше.

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Чому слово «стодола» важливе для української мови

Такі слова зберігають пам’ять про повсякденне життя наших предків. Стодола була не просто будівлею, вона була частиною господарства, де зберігали результати важкої праці.

Лексему можна зустріти в українському фольклорі, народних піснях, казках і художніх творах. У сучасному мовленні вона використовується рідше, однак не зникла.

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