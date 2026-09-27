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За бізнес-стратегію в команді відповідатиме Сергій Герман, колишній керівник і нинішній співвласник (20%) ТВГ «Росинка». Ще один нюанс: ВСТ Банк, серед бенефіціарів якого — співвласник Fozzy Group Володимир Костельман, запропонував «Пріорітас» банківську гарантію як аргумент на користь запропонованої ставки винагороди. Герман заперечує будь-який конфлікт інтересів і зв'язок із Костельманом, наголошуючи, що умови контракту забороняють йому впливати на інші підприємства галузі.

Це вже друга спроба АРМА знайти управителя цього року: попередній переможець, КУА «Укркапітал», був відхилений 14 вересня через невиправдано низьку ставку (0,01%). А угоду з першим управителем — «Карпатськими мінеральними водами» — розірвали ще у квітні 2025-го.

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Показово, що вибір відбувався на тлі виключення 22 вересня російського олігарха-акціонера IDS Михайла Фрідмана з санкційного списку ЄС. Джерело Forbes Ukraine серед топменеджменту галузі вважає, що рішення навмисно затягували до цього моменту, і сумнівається, що держава реально отримає контроль над активом.

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За умовами управління, «Пріорітас» має забезпечити виплату державі щонайменше 1 млрд грн дивідендів, а ще близько 2,5 млрд грн нерозподіленого прибутку планують спрямувати в держоблігації. Договір поки не укладений — попереду перевірка спроможності управителя та антимонопольні процедури.

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