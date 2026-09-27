Сапери, озброєні силовики та евакуація: що сталося біля авіабази США у Британії

На авіабазі у Великій Британія затримали чоловіків / © Associated Press

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Правоохоронці у Великій Британії затримали кількох чоловіків за підозрою у злочинах, пов’язаних із вибухівкою. Подія сталася поблизу авіабази на південному заході Англії, якою користуються Військово-повітряні сили США. У зв’язку з цим влада офіційно оголосила про надзвичайну ситуацію.

Про це повідомляє Reuters.

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На британській авіабазі затримали чоловіків за підозрою у злочині з вибухівкою

Наразі спеціальна армійська служба знешкодження боєприпасів обстежує низку транспортних засобів на місці події. У поліції Глостершира повідомили, що силовики повністю оточили зону інциденту й евакуюють місцевих жителів з їхніх домівок.

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«У районі Велфорд наразі проводиться евакуація мешканців низки будинків після оголошення про надзвичайну ситуацію. Вона є наслідком затримання кількох чоловіків за підозрою у порушенні Закону про вибухові речовини», — заявили в поліції Глостершира.

Спеціалізована команда армії зі знешкодження вибухонебезпечних предметів наразі перевіряє кілька автівок, додали у відомстві.

За свідченнями очевидців, озброєні правоохоронці заблокували підходи до головного вїзду на військовий об’єкт, а перед під’їзними шляхами розгорнули спеціальне обладнання.

Жителів найближчого села Велфорд евакуювали до місцевого центру дозвілля. Загалом у районі населеного пункту зосереджено близько 30 одиниць спецтехніки, серед яких патрульні машини, карети швидкої допомоги та пожежні автомобілі.

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Правоохоронці запевнили, що ситуацію наразі вдалося локалізувати й взяти під контроль.

У британському уряді зазначили, що прем’єр-міністр Енді Бернем отримує оперативні звіти про перебіг подій, і додали, що «було б недоцільно давати коментарі, поки триває розслідування».

Представник ВПС США відмовився розголошувати деталі конкретних заходів щодо захисту сил.

Загострення ситуації відбулося на тлі нещодавнього дозволу британського уряду американським військовим використовувати авіабазу «Фейрфорд» (RAF Fairford) для завдання ударів по іранських ракетних об’єктах, з яких здійснювалися атаки на судна в Ормузькій протоці.

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У відповідь Корпус вартових Ісламської революції Ірану ще в липні попередив, що будь-яка база, задіяна в таких операціях, стане законною ціллю. Тоді ж у Британії заявили про готовність збройних сил захистити країну від будь-якого нападу.

Окрім того, нещодавно відбулися інструктажі для операторів критичної інфраструктури щодо можливих загроз з боку Росії. У Лондоні зростає занепокоєння стосовно ймовірних диверсій та кібератак, хоча Москва традиційно заперечує свою причетність до гібридних атак на західні держави.

Велика Британія: останні новини

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що країна постала перед найвищим за кілька десятиліть ризиком війни, а головною загрозою для безпеки залишаються Росія та імперські амбіції Володимира Путіна, який постійно випробовує на міцність оборону Британії й НАТО.

На тлі цих викликів уряд пояснює рекордне з часів «холодної війни» нарощування оборонних витрат, наголошуючи, що оборонний бюджет необхідно підвищувати щороку.

Урядовець запевнив, що наразі Сполучене Королівство має достатньо ресурсів для захисту громадян, проте закликав населення зберігати пильність, не панікувати та сформувати базові домашні запаси першої потреби, зокрема питну воду й готівку.

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