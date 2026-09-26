Британія готує несподіваний крок щодо Росії: Путіна хочуть бачити на саміті G20

Володимир Путін. / © Associated Press

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У Великій Британії спалахнув скандал через плани прем’єр-міністра Енді Бернема запросити делегацію РФ і навіть «фюрера» Володимира Путіна на саміт G20, який наступного року відбудеться в Манчестері.

Про скандал повідомляє видання The Daily Mail.

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У британському уряді підтвердили, що Росії можуть дозволити направити своїх представників, попри триваючу війну проти України. Водночас джерело серед посадовців назвало це рішення «глибоко прикрим», пояснивши його відсутністю консенсусу щодо виключення Росії з G20.

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Очікується, що Володимир Путін особисто до Британії не приїде через ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт, який британські суди можуть забезпечити.

Водночас критики побоюються, що поява російської делегації у британському Манчестері створить враження нормалізації відносин із Кремлем.

Колишній прем’єр Борис Джонсон заявив, що допуск Путіна чи його соратників до країни був би «немислимим». За його словами, якщо РФ все ж запросять через відсутність згоди щодо її виключення з G20, то Лондон має чітко заявити: якщо приїде Путін, то його можуть заарештувати.

Речниця Консервативної партії з питань національної безпеки Алісія Кірнс заявила, що допуск «російських воєнних злочинців» на саміт G20 «буде образою для всіх, хто воював і загинув в Україні».

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«Москва не бажана, доки вона не припинить своє варварське та незаконне вторгнення», — додала вона.

Джерела в британському уряді заявили, що перспектива запрошення з боку Росії також викликає занепокоєння в уряді. За словами одного зі співрозмовників, МЗС і Міноборони країни «проти цієї ідеї». Тим часом, за даними ЗМІ, це рішення просували Даунінг-стріт і урядовий Кабінет, який відповідає за підготовку до G20.

Водночас у британських силових структурах побоюються, що Москва використає участь у саміті як пропагандистський привід і спосіб отримати додаткову легітимність.

«Росія — ворог не лише Великої Британії, а й усього Заходу. Вони щодня здійснюють ворожі дії проти нас», — заявив представник служб безпеки.

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Нагадаємо, що в американському Сенаті б’ють на сполох через запрошення Володимира Путіна на G20 у Маямі в грудні. Двопартійна група з 14 сенаторів закликали президента Дональда Трампа відкликати запрошення, яке було надіслане диктатору.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо назвав участь російського «фюрера» на саміті «можливістю для нього поспілкуватися не лише з президентом, а й з іншими світовими лідерами».

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