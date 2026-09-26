«Немає жодних доказів»: Макфол розповів, чому Трамп не тисне на Путіна

Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп має можливість посилити тиск на диктатора Путіна, щоб домогтися припинення війни проти України.

Про це в етері Еспресо заявив американський дипломат, професор Стенфордського університету та колишній посол США в Росії (2012–2014) Майкл Макфол.

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Дипломат зазначив, що очікував би від Трампа більш жорсткого тиску на російського президента. За його словами, після ухвалення нового закону Ліндсі Грема у США були підстави очікувати активніших дій.

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«Звичайно, я хотів би, щоб Трамп більше тиснув на президента Путіна для того, щоб він своє варварське вторгнення припинив. Було дуже багато оптимізму в США після того, як було прийнято новий закон Ліндсі Грема, і це дає Трампу можливість робити так. Але наразі немає жодних доказів того, що він планує чинити тиск. Не було анонсовано жодних санкцій щодо Російської Федерації, навіть незважаючи на те, що є можливість це зробити», — зазначив Макфол.

Окремо Макфол звернув увагу на зустріч Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном. За його словами, у публічному просторі не пролунало заяв про обговорення американським президентом підтримки Росії з боку Китаю.

Дипломат наголосив, що йдеться, зокрема, про допомогу китайської сторони російському військово-промисловому комплексу.

«Трамп також не обговорював із президентом Сі підтримку з боку Китаю військово-промислового комплексу РФ. Як ви знаєте, Китайська Народна Республіка надає багато складових для створення зброї, яка атакує перш за все українських цивільних. І наскільки я розумію, це не було найосновнішим питанням обговорення. Можливо, це відбувалося за закритими дверима, але в публічному просторі цих обговорень не було», — наголосив дипломат.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запропонував Володимиру Зеленському поїхати до Москви на зустріч із російським диктатором Путіним.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський заявив, що перед зустріччю Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном просив американського лідера зробити все можливе, щоб Сі вплинув на Путіна та сприяв завершенню війни.

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