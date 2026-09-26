Угорщина продовжує блокувати шлях України до ЄС: у Брюсселі назвали причину

Прапор Угорщини / © pixabay.com

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Лише Угорщина наразі виступає проти відкриття чотирьох переговорних кластерів у межах процесу вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на європейського високопосадовця, який зазначив, що саме такою є офіційна позиція угорської сторони.

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Причиною цього Будапешт називає відсутність достатнього прогресу у виконанні домовленостей щодо угорської нацменшини в Україні.

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За словами співрозмовника видання, угорська влада наполягає: єдиною підставою для блокування переговорного процесу залишаються неврегульовані питання, пов’язані з правами угорської національної меншини в Україні.

Дипломат розповів, що представники Угорщини під час переговорів вимагають більшого прогресу та конкретних результатів у процесі імплементації українського законодавства про національні меншини.

«Так буває у двосторонніх відносинах. Одна сторона каже: ми робимо, все що можемо. Інша — ні, ви повинні робити більше. Угорці не задоволені, як вирішуються проблеми їхньої нацменшини, і виносять це на найвищий рівень у Брюсселі», — сказало джерело.

Водночас співрозмовник Deutsche Welle наголосив, що позиція Будапешта щодо переговорів про вступ України до ЄС є офіційною позицією угорського уряду. За його словами, угорські дипломати, які представляють країну в Брюсселі, діють відповідно до вказівок із Будапешта.

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Джерело також пояснило механізм ухвалення рішень угорською стороною.

«Якщо прем’єр-міністр каже робіть так, посол змушений це робити, інакше йому доведеться піти у відставку», — зазначило джерело.

Раніше повідомлялося, що Угорщина заявила, що владнала непорозуміння з Україною, які були пов’язані з відмовою Будапешта брати участь у форматі «Карпатської вісімки».

Ми раніше інформували, що Угорщина виступила проти планів зберігати українську нафту на своїй території.

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