У РФ зупинився великий НПЗ / © Associated Press

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Пермський нафтопереробний завод, який посідає сьоме місце в Росії за обсягами переробки нафти, зупинив роботу 25 вересня після атаки українських безпілотників.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в нафтовій галузі.

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За інформацією співрозмовників агентства, внаслідок удару на території підприємства спалахнула пожежа. Також були пошкоджені трубопроводи, резервуари та технологічні установки НПЗ.

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Терміни ремонту та повного відновлення виробничих потужностей Пермського НПЗ поки що залишаються невідомими.

Раніше повідомлялося, що московський НПЗ «Газпром нефти» зупинив переробку нафти після атаки українських дронів.

Ми раніше інформували, що у Самарській області Росії продовжує горіти Куйбишевський НПЗ, який ЗСУ атакували напередодні.

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